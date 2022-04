Unfall in Kreisverkehr: 15-Jährige verletzt

Von: Veronika Macht

Teilen

Leicht verletzt wurde eine 15-jährige Kleinkraftradfahrerin bei einem Unfall in Erding. Sie wurde ins Klinikum Erding gebracht. © Hans Moritz

Leicht verletzt wurde eine 15-jährige Kleinkraftradfahrerin bei einem Unfall in Erding.

Erding - Eine Kleinkraftradfahrerin übersehen hat am Mittwoch ein 20-Jähriger in Erding. Laut Polizei fuhr der Wartenberger gegen 15 Uhr mit seinem BMW von der Johann-Auer-Straße in Richtung Josef-Schwankl-Straße. Dort wollte er in den Kreisverkehr einfahren, übersah dabei aber eine 15-Jährige aus Oberding, die mit ihrem Kleinkraftrad bereits im Kreisel fuhr und vorfahrtsberechtigt war.

Es kam zum Zusammenstoß. Die 15-Jährige stürzte auf die Motorhaube des BMW und wurde leicht verletzt. Sie kam ins Klinikum Erding. Der BMW-Fahrer wurde nicht verletzt. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten blieben beide fahrbereit. Am Kleinkraftrad entstanden Kratzer, der BMW wurde am linken vorderen Kotflügel und an der Fahrertür zerkratzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 2500 Euro.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

vam