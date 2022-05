Jubiläumskonzert und Abschiedsserenade

„Best of 25 Years“: Unter diesem Motto stand das Jubiläumskonzert des Frauenchors der Liedertafel Erding im Theatron der Mädchenrealschule Heilig Blut. Es war zugleich der letzte Auftritt unter der Leitung von Chorleiter Andreas Steinegger. © Vroni Vogel

Der Frauenchor der Liedertafel Erding feiert sein 25-jähriges Bestehen. Beim Jubiläumskonzert kommt Wehmut auf: Dirigent Andreas Steinegger hört nach 19 Jahren auf.

Erding – Charmantes Finale und stimmungsvolles Jubiläumskonzert: 19 Jahre lang hat Andreas Steinegger den Frauenchor der Liedertafel Erding geleitet. Am Freitagabend gestaltete der engagierte Musiker und Lehrer mit seinen Sängerinnen und einigen Instrumentalistinnen eine Abschiedsserenade in der Mädchenrealschule Heilig Blut.

Zugleich feierte der Frauenchor sein 25-jähriges Bestehen, das dank des lauen Frühsommerabends unter freiem Himmel im Theatron der Schule stattfinden konnte. Allerdings gab’s ein kurzes Regenintermezzo, so als wolle sogar der Himmel wehmütig ein paar Abschiedstränchen vergießen.

Der abwechslungsreiche Musikabend stand unter dem Titel „Best of 25 Years – Frauenchor der Liedertafel Erding“. Neben Chor wirkten Schülerinnen der Mädchenrealschule mit. Ein Percussion-Ensemble war zu hören und Hannah Lösch auf der Querflöte. Die Klavierbegleitung übernahm Chorleiterin Christine Gampl, die Steineggers Nachfolge antreten wird, was mit großem Applaus quittiert wurde.

Unter freiem Himmel genoss das Publikum am Freitagabend die abwechslungsreiche Abschiedsserenade und ließ sich auch von einem kurzen Regenintermezzo nicht abschrecken. © Vroni Vogel

Man hörte fein gesungene Melodien von Gioachino Rossini und Pablo Casals. Aufhorchen ließ eine Komposition des zeitgenössischen Tonkünstlers Jürgen Golle mit dem Titel „Wie soll ich Antwort geben?“ Ein Chorstück, das sich eindrucksvoll mit der Zerstörung der Natur auseinandersetzt. Golle nannte es „Poem für gleichstimmigen Chor, Flöte, Pauke und Schlagwerk“ und vertonte in seinem Werk Texte von Hermann Hesse, dem Siouxhäuptling Sitting Bull sowie dem Stammeshäuptling der Sauk Keokuk und Medizinmann John Fire Lame Deer.

Naturhafte Flötentöne stiegen in den Himmel, die sich mit dem Krächzen der Krähen im nahen Stadtpark mischten. Zu beschwörenden Trommelrhythmen sang der Chor „Tötet nicht die Bäume, macht nicht das Wasser unserer Flüsse trübe, reißt nicht die Eingeweide unserer Erde auf.“

Gleichzeitig erzählte das lautmalerische Stück, das teils in Sprechgesang mündete, von der Sehnsucht der Menschen nach Verschmelzung mit der Natur.

Lieblich schlichte Volkslieder gehörten ebenso zum Repertoire, bevor sich der Frauenchor aufmachte, mit „Over the Rainbow“ ein Land jenseits des Regenbogens zu erkunden und ein Rendezvous mit Mr. Sandman hatte. Das ruhige „Blessing for a Journey“ von David Hamilton stand am Ende des Konzerts, bevor eine Zugabe erklatscht wurde.

Nachdem Andreas Steinegger viele Rosen an die Mitwirkenden verteilt hatte, gab es für ihn einen Geschenkkorb und dazu ein ganz besonders Präsent: ein Abschiedsständchen der Sängerinnen, verpackt in einem gut gebauten Chorsatz: „Der Andreas hört auf, oh wie schade ist das, es war so schön. Lass es dir gut gehen“, gaben sie dem beliebten Dirigenten mit auf den Weg. VRONI VOGEL