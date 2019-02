Jugend- und Kulturhaus Sonic: Von Bewerbungstraining bis Yoga

„Hier sollen die Jugendlichen selber aktiv werden“, sagt Alexander Just über das Jugend- und Kulturhaus Sonic, das er seit Oktober leitet. Und dort herrscht auch schon volles Programm.

Erding–Was das Sonic in Erding einzigartig macht: Kultur und Jugend werden hier zusammengeführt.

„Wir wollen Jugendliche fördern, indem wir ihnen ihre Stärken zeigen“, sagt der 37-Jährige. In Brandenburg geboren, hat Alexander Just eine Zeit lang in Erding gelebt, wohnt jetzt aber in München und hat Lehramt (Sozialarbeit und Wirtschaft) studiert. Er leitet unter anderem ein Bewerbungstraining, an dem man, wie bei vielen anderen Workshops, kostenlos teilnehmen kann. Dabei wird vor allem Wert darauf gelegt, die Jugendlichen viel reden zu lassen, damit sie nicht nur selbstbewusster werden, sondern auch ihre eigenen Stärken finden können. „Oft unterschätzen sich viele Jugendliche“, sagt Just.

Daneben bietet das Sonic auch Kurse wie einen Handlettering-Workshop, also einen Kurs für kunstvolles Schreiben, oder auch Modern Dance für Teens an. Die Workshops sind zwar größtenteils für Jugendliche gedacht, dennoch können auch Erwachsene an den Kursen teilnehmen. „Es sollen verschiedene Generationen zusammentreffen“, findet Just.

Die Kurse werden unter anderem von ehrenamtlichen Helfern geleitet, aber auch von professionellen Fachkräften, wie beim Yoga-Workshop. Doch das Programm geht weiter. So arbeitet der Sonic-Leiter an den Jugendkulturtagen, die im November stattfinden sollen. Ziel ist es, die kulturellen Highlights der Stadt Erding zu präsentieren, wie zum Beispiel die Stadtbücherei oder das Museum Erding. „Wir wollen zeigen, dass man nicht immer nach München fahren muss, um etwas zu sehen, sondern auch in Erding sehr viel machen kann“, erzählt er. Eine Woche lang wird das Sonic mit Schulen sowie mit dem Kunstverein und der Bücherei zusammenarbeiten.

+ Alexander Just ist der neue Leiter des Sonic. © Sonic

Für viele Bands werden die Jugendkulturtage aber auch eine Gelegenheit sein, ihre Musik vorstellen zu können. Das benötigte Equipment sowie ein Probenraum werden vom Sonic zur Verfügung gestellt. Zudem ist wieder ein Adventsmarkt geplant, nachdem der jüngste ein großer Erfolg war.

Um die Jugendlichen erreichen zu können, verteilt das Sonic Flyer und wirbt auch auf Sozialen Netzwerken. Zugleich werden Schulen besucht, um sich vor den Klassen vorstellen und auch mit ihnen kooperieren zu können. So gibt es etwa mit der Mittelschule am Lodererplatz eine Faschingsfeier für die fünften und sechsten Klassen.

Damit auch die Jugendlichen selbst über die Entwicklung des Sonic entscheiden können, findet ein- bis zweimal im Jahr ein Gruppentreff statt, um an neuen Konzepten zu arbeiten. Just ist es besonders wichtig, dass die Teenager für ihre Interessen einstehen. Daher gibt es zum Beispiel jeden Samstag einen Mangatreff, um sich über die neusten Trends dieser Szene austauschen zu können. Zugleich veranstaltet der Fotoclub Erding montags Vorträge und Workshops für Interessierte.

Von Mittwoch bis Freitag können sich alle ab 13 Jahren beim öffentlichen Sonic-Treff versammeln. Beliebt sind auch die Wohnzimmerkonzerte im hauseigenen Café.

Begüm Gül