Jugendamt musste voriges Jahr 39 Kinder in Obhut nehmen

Die Zahl der Kindswohlgefährdungen hat in Deutschland voriges Jahr mit 50 400 einen neuen Höchststand erreicht, der nicht allein auf die Demografie zurückzuführen ist. Im Landkreis Erding schwanken die Zahlen, im ersten Halbjahr 2019 ist aber eine signifikante Steigerung festzustellen.

Erding – Die Zahl der Kindswohlgefährdungen hat in Deutschland voriges Jahr mit 50 400 einen neuen Höchststand erreicht, In manchen Fällen bleibt Jugendamt und Familiengericht nichts anderes übrig, als die Kinder in Obhut zu nehmen, sie also aus den Familien zu holen.

2013 gingen nach Angaben des Jugendamts 256 Hinweise auf Kindswohlgefährdungen ein, 2018 waren es 209. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres verzeichnete die Behörde 171 Hinweise, darunter zehn Verdachtsfälle der Vernachlässigung, zwei der psychischen Misshandlung sowie je einmal wegen körperlicher und sexueller Misshandlung.

Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, Sprecherin der Kreisverwaltung, fügt aber hinzu, dass sich viele Anzeigen nicht bestätigt hätten. Bei den 171 Meldungen lag 157 Mal keine Gefährdung vor, bei 82 Kindern ergab sich jedoch Unterstützungsbedarf durch die Jugendhilfe.

Hinweisgeber gibt es viele

Es gibt laut Fiebrandt-Kirmeyer viele Kanäle, über die die Behörden von vernachlässigten oder misshandelten Kinder erfahren – die Familien selbst, aber auch Schulen, Nachbarn, Freundeskreis oder Tagesstätten. Der Gesetzgeber erlaubt es Ärzten, Psychologen und Lehrern, trotz Schweigepflicht Verdachtsfälle ans Jugendamt zu melden. Das Jugendamt kennt aber auch Denunziationen, etwa durch lärmgeplagte Nachbarn oder Elternteile im Trennungskrieg.

Liegt dem Jugendamt ein Fall von Kindswohlgefährdung vor, findet immer eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos durch mehrere Fachkräfte statt. Hinzu kommen Beobachtungen im häuslichen, schulischen und sozialen Umfeld. Geholfen werden kann ambulant (also zu Hause), teilstationär oder in Einrichtungen der Jugendliche – je nachdem wie gravierend die Kindswohlgefährdung ist.

Idealerweise sehen die Eltern das Problem ein

Zunächst einmal, so Fiebrandt-Kirmeyer, versuche das Jugendamt, mit den Erziehungsberechtigten zu kooperieren, um eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. „Gelingt dies jedoch nicht und sind deutliche Hinweise vorhanden, dass die Sorgeberechtigten nicht in der Lage sind, Hilfen zu akzeptieren oder ihr Er- beziehungsweise Beziehungsverhalten zu verändern, oder wirken die Eltern nicht mit, müssen wir das Gericht anrufen.“ Im Extremfall erfolgt dann die Inobhutnahme, das Kind muss die Familie verlassen – ob mit oder ohne Zustimmung der Eltern. Dies geschieht vor allem in akuten Fällen. Manchmal sind es aber auch die Eltern, die die Inobhutnahme wünschen.

Inobhutnahmen steigen an

In diesem Bereich ist in der Tat eine Steigerung erkennbar. 2014 waren es 18 Fälle, in den Jahren darauf 31, 42 und 39. Auch 2018 gab es laut Jugendamt 39 Inobhutnahmen. Kleinere Kinder würden oft bei Pflegefamilien untergebracht, bei Jugendlichen seien Wohngruppen oft die bessere Wahl.

Wie lange das Kind aus der Familie genommen wird, ist laut Jugendamt eine Einzelfallentscheidung. Die Bandbreite reicht von wenigen Tagen bis zur gesamten Jugend. Die Gerichte ordnen in diesen Fällen an, Maßnahmen zu treffen, die Gefährdung zu beenden und Hilfen in Anspruch zu nehmen. Sie können aber auch Kontaktverbote verhängen. Die Rückkehr ist frühesten dann möglich, „wenn die Sorgeberechtigten bereit und in der Lage sind, die Erziehungssituation so zu verändern, dass für das Kind keine weitere Gefährdung besteht.“