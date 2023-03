Erding: Jusos wollen Jugendparlament wiederbeleben

Optimistische Juso-Spitze (v. l.): Vorsitzender Benedikt Klingbeil (M.) mit seinen neuen Stellvertretern Georg Bauernfeind (l.) und Alexander Frieß. Nicht im Bild: Stellvertreterin Melanie Schäfer. © Jusos

Die Jugend und den Klimaschutz haben die Jusos in Erding im Blick. Und Vorsitzender Benedikt Klingbeil hat jetzt zwei neue Stellvertreter.

Erding – Die Jusos Erding setzen weiter auf Benedikt Klingbeil. In der Jahreshauptversammlung bestätigten die Mitglieder den Vorsitzenden im Amt. Das erklären die Jusos in einer Pressemitteilung. Klingbeil ist auch SPD-Landtagskandidat und betonte, dass das Ökologische mit dem Sozialen kombiniert werden müsse: „Wir sind die einzige Partei, die das ernsthaft vertreten kann.“

Der 18-Jährige zeigte sich mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober durchaus zuversichtlich: „Ich spüre die gleiche positive Stimmung in unserer Partei wie im Bundestagswahlkampf.“ Auch im Erdinger Stadtrat sind die Jusos mittlerweile vertreten, durch ihren ehemaligen Vorsitzenden Leon Kozica.

Für die Interessen der jungen Bürger möchte sich auch Georg Bauernfeind einsetzen, der als stellvertretender Vorsitzender neu im Vorstand dabei ist: „Es ist gut und wichtig, dass junge Menschen im Stadtrat vertreten sind, aber für echte Jugendbeteiligung braucht es zusätzlich ein Jugendparlament oder ein Äquivalent dazu“, betonte der Sohn von Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind. Das Jugendparlament war in Erding bis 2016 aktiv. Es wieder aufleben zu lassen, sieht Georg Bauernfeind als eines „der entscheiden Instrumente für echte Jugendbeteiligung.“

Der Schüler ist außerdem überzeugt, dass Klimaschutz auch auf kommunaler Ebene angegangen werden könne: „Ein wichtiger Teil davon ist die Förderung des Fahrradverkehrs. Damit Erding nicht nur Radlstadt heißt, sondern auch eine solche wird.“

Ebenfalls neu als stellvertretendender Vorsitzender ist Alexander Frieß. Er stellte mit Blick auf die Bundespolitik fest: „Wer die Ampel-Regierung dafür kritisiert, dass sie um die wichtigen Fragen unserer Zeit ringt und nicht immer sofort einer Meinung ist, der vergisst auch, dass das genau der Kern unserer Demokratie ist.“

Der gelernte Elektriker sieht es als problematisch an, dass zu viele Schüler nicht wüssten, was sie nach ihrer Schulzeit machen sollen: „Ich wünsche mir, dass in unserem Schulsystem weniger Wert auf Noten gelegt wird.“ Dafür solle der praktischen Arbeit ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. „Ich möchte, dass Schulabgänger in Zukunft sagen können: ,Ich will Elektriker werden, weil mir das bereits in der Schule Spaß gemacht hat.‘“ red