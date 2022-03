Kapitulation im Kampf gegen die Erdinger Krähenplage

Von: Hans Moritz

Vermehrt sich ungebremst: die Krähenpopulation in Erding, hier im Stadtpark. © Peter Gebel

Krähen sind geschützte Tiere, darin wird sich so schnell auch nichts ändern. Deswegen zieht OB Max Gotz die Reißleine. „Kein Steuergeld mehr verschwenden“, ist seine Devise.

Erding – Völlig überraschende Wende im jahrelangen Kampf der Stadt Erding gehen die zunehmende Krähenplage: Im Stadtrat hat OB Max Gotz (CSU) am Donnerstagabend angekündigt, jegliches Bemühen, die regelrecht explodierende Population zu reduzieren, einzustellen.

Auslöser dieser Kapitulation ist, dass weder Land noch Bund bereit sind, am Schutzstatus der Vögel zu rütteln. Aufgebracht hatte das Thema Rainer Mehringer (FW). Nachdem zuletzt die Rede davon war, dass sich die Stadt noch einmal an die Regierung von Oberbayern wendet, um Maßnahmen der Vertreibung oder Tötung genehmigt zu bekommen, wollte Mehringer wissen: „Was ist der Sachstand, wie geht es jetzt weiter?“

Die Antwort kam nicht nur für ihn überraschend: Es geht gar nicht weiter. Gotz berichtete, „dass das Bundesumweltministerium nicht einmal bereit ist, über den Schutzstatus der Krähen auch nur zu reden“. Berlin verweise darauf, dass die Krähe eine geschützte Tierart sei, die nicht angetastet werden dürfe. Sarkastisch fügte er hinzu: „Dort erachtet man das Gekrächze als Vogelgesang.“

Danach stellte Gotz klar: „Das ist für mich das Ende aller Versuche, die Population einzudämmen.“ Er sei nicht länger bereit, „Steuergelder zu verschwenden, wenn wir keinerlei Unterstützung erhalten“.

Dabei sei Erding nicht die einzige Stadt, die unter den Krähen leide. „Auch in Dorfen nimmt das Problem zu.“ An sich gingen Vogelkundler davon aus, dass nur mangelnde Ernährung die überschießende Vermehrung stoppen könne. Denn Krähen flögen für die Nahrungssuche in der Regel nicht weiter als drei bis vier Kilometer. In diesem Zusammenhang verwies er erneut auf die Firma Umwelt Wurzer in Eitting, wo die Krähen einen reich gedeckten Tisch vorfänden. Hinzu komme, dass sie die Saat auf den Feldern plünderten, „und den Landwirten damit erheblichen Schaden zufügen“, so der CSU-Politiker.

Bekanntlich waren 2008 nur 68 Brutpaare gezählt worden, vor allem in der Kernkolonie im Stadtpark. Mittlerweile sind es knapp 1200, die sich auf mehrere Splittersiedlungen im gesamten Stadtgebiet verteilen.

Noch Anfang Februar hatten Gotz und Umweltreferent Thomas Schreder (CSU) angekündigt, mit dem Bayerischen Bauernverband einen neuerlichen Anlauf zu nehmen, um von der Regierung von Oberbayern eine Ausnahmegenehmigung für die Reduzierung zu erhalten – offensichtlich ohne Erfolg.

Dabei hat Erding bereits etliche Anstrengungen unternommen. Der Einsatz von Falken scheiterte. Und auch das Bemühen des Stadtbauhofs, außerhalb der Schutzzeiten Nester zu entfernen, führte nicht zu einer Abnahme der Plage. Vor allem das laute Gekrächze stört viele Bürger.