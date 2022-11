Erding: Katharina-Fischer-Schule ist jetzt „Schule mit Courage“

Von: Henry Dinger

Stolz nahmen die Schüler das Schild mit dem Logo in Empfang: Vertrauenslehrer Christian Kreßierer (mit Mikro) wies im Beisein von Rektorin Sigrid Brand und Landrat Martin Bayerstorfer darauf hin, dass es eine tägliche Erinnerung sei, noch besser hinzuschauen und gegen Rassismus vorzugehen. © Henry Dinger

Bunt ist die Schulfamilie an der Katharina-Fischer-Schule in Erding. Sie wurde jetzt mit dem Titel „Schule ohne Rassismus“ ausgezeichnet.

Erding – Aufgeregte Spannung lag im Foyer der Erdinger Katharina-Fischer-Schule in der Luft. Dass der große Raum voll war, freute auch Vertrauenslehrer Christian Kreßierer. „Ich habe noch nie so viele Schüler hier in der Aula gesehen“, sagte er zur Begrüßung. Viele Schüler und Mitarbeiter der Förderschule trugen T-Shirts mit dem Logo von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Diesen Titel bekam die Einrichtung an dem Tag offiziell verliehen. Und das wird jeder sehen: Das große Schild mit dem Logo soll über dem Eingang angebracht werden. „Unsere Schulfamilie ist bunt“, hob Schulleiterin Sigrid Brand in ihrer Ansprache hervor. Bereits seit Jahren ist die Bestrebung, gegen Rassismus und Mobbing vorzugehen und niemanden auszugrenzen. Dazu gehöre auch, so Brand, darauf zu achten, „was man sagt und wie man es sagt“.

Die Schüler hatten Szenen zum Begriff Rassismus und zu Benachteiligungen im Alltag vorbereitet und spielten sie in kleinen Gruppen vor. Ob nun der Ältere zum Jüngeren sagt „Geh weg, du bist zu klein“, jemand wegen seines Geschlechts diskriminiert wird, Kinder wegen ihrer Hautfarbe beleidigt werden oder gar der Vorwurf kommt: „Du gehst auf eine Förderschule? Wie dumm bist du eigentlich?“: Es waren Beispiele, die jeder von ihnen aus dem Alltag kennt.

„Wir wollen nicht das sehen, was uns unterscheidet, sondern das, was uns verbindet“, brachte es Kreßierer noch einmal auf den Punkt. Seine Kollegin Heidi Bauer unterstrich das mit einer Mitmach-Aktion, bei der Schüler und Erwachsene auf die Antwort von bestimmten Fragen aufstehen sollten, wenn die Antwort auf sie zutrifft. Wer hört gern Musik, wer isst gerne Pizza, wer hat ein Haustier – die meisten standen auf. Aber ebenso häufig bejaht wurde, ob die Schüler selbst schon beschimpft wurden, jemanden beschimpft haben oder in einer Notsituation halfen. „Ihr seht, dass es ganz viele in der Schulgemeinschaft gibt, die viel gemeinsam haben“, fasste Bauer zusammen.

Höhepunkt des Vormittags war die Übergabe der Urkunde und des Schildes durch den oberbayerischen Netzwerk-Koordinator Ron Otto. Er sei sehr beeindruckt von der Schulfamilie. „Ich habe den Eindruck, dass ihr hier wirklich toll zusammenhaltet“, sagte Otto.

Die kurzen Theaterstücke hätten deutlich gezeigt, worum es bei Diskriminierung geht: „Menschen behandeln andere Menschen schlecht.“ Das könne aus vielen Gründen passieren, manchmal kommen auch mehrere Gründe zusammen. „Das tut uns allen weh“, sagte Otto. Deswegen habe der Titel „Schule ohne Rassismus“ einen zweiten Teil, nämlich „Schule mit Courage“. „Das heißt Mut, um den Schmerz zu verwandeln, um anderen Menschen helfen zu können.“

Doch mit dem Logo sei es noch nicht getan, erklärte Kreßierer: „Jetzt geht es eigentlich erst richtig los.“ Denn das Schild alleine bedeute nicht, dass nun keiner mehr ausgelacht oder benachteiligt würde. „Nur ist es uns allen, auch den Erwachsenen, noch mal klar, dass wir noch besser hinschauen.“ Es komme nun auch darauf an, den Mut zu haben und dazwischenzugehen oder Hilfe zu holen.

Man wolle sich gemeinsam auf den Weg machen, denn im Landkreis sei man nicht alleine, sondern ganz viele Schulen im Landkreis haben diesen Titel. Darauf ging auch Landrat Martin Bayerstorfer ein. „Ich bin froh, dass ihr so mutig seid, euch dazu zu bekennen“, sagte er und verwies auf das Grundgesetz, in dem steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. „Jedes Mal, wenn ihr an diesem Schild vorbeigeht, solltet ihr es beachten und darüber nachdenken, bevor ihr die Schultüre aufmacht.“

Bevor die Feier mit bunt gemischtem Bufett und Musik aus aller Welt beendet wurde, kam Rapper Johnny Dichter zu Wort. Seine Ankündigung, beim Sommerfest mit seinem neuen Rapsong zum Thema Rassismus aufzutreten, gipfelte im fröhlichen Jubel der Schüler.