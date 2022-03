Die Kämpferin, die stets an ihre Träume glaubt

Von: Alexandra Anderka

Kathi Heilmaier entdeckt auf dem Fahrrad die Berge © privat

Erding - Kathi Heilmaier (24) überwindet als 14-Jährige Leukämie, jetzt trainiert sie für den Trail-Marathon.

Gut zehn Jahre ist es her, dass eine Knochenmark- Spende Kathi Heilmaiers Leben gerettet hat. Die damals 14-jährige Erdingerin litt an einer aggressiven Form der Leukämie. Heute studiert die 24-Jährige, die seitdem zweimal im Jahr Geburtstag feiert, Physiotherapie in Rosenheim und hat sich gerade für den Trail-Marathon angemeldet, der am 7. Mai in Innsbruck startet. „Mein Kardiologe weiß noch nichts davon“, gesteht die junge Frau, die seit ihrer Krebserkrankung an einer Herzinsuffizienz leidet. Doch sie ist der festen Überzeugung: „Man darf seine Träume nicht aufgeben.“

Träume hatte sie schon als junges Mädchen. „Ich wollte immer beim Ironman auf Hawaii starten.“ Der Triathlon über die Langdistanz mit 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen gilt weltweit als einer der anspruchsvollsten Ausdauerwettkämpfe. Die 13-jährige Kathi trainiert gerade für einen Zehn-Kilometer-Wettkampf, als sie im September 2011 einen „kleinen Huckel“ unter dem Arm spürt. Zuerst denkt sie sich nicht viel, denn bislang ist bei dem begabten Mädchen immer alles reibungslos verlaufen.

Kathi Heilmaier wird am 9. Oktober 1997 als viertes von fünf Geschwistern in Erding geboren. Mutter Karin ist Arzthelferin und Vater Michael Bierfahrer bei der Stiftungsbrauerei. Die älteren Geschwister sind schon während der Kindergartenzeit prägend für die kleine Kathi. „Als meine Brüder und meine Schwester Hausaufgaben gemacht haben, hab ich mich dazugesetzt und mitgelernt.“ So kommt es, dass Kathi schon beim Eintritt in die erste Klasse lesen, schreiben und rechnen kann. „Mir war’s am Anfang schon recht fad“, erinnert sie sich. Das erkennt auch ihre Lehrerin, die sie gleich eine Klasse überspringen lässt und in die Zweite schickt.

Die sportliche Kathi findet Freude am Turnen und Trampolinspringen. In der sechsten Klasse – mittlerweile ist sie aufs Korbinian-Aigner-Gymnasium gewechselt – entdeckt sie ihre Leidenschaft für Triathlon und startet ihr Training beim Verein Trisport Erding. Sie ist ehrgeizig und voller Begeisterung dabei. „Es war immer mein Ziel, in den Leistungssport zu wechseln“, erzählt sie.

Doch dann kommt der Tag, der Kathis Leben verändern sollte. Sie zeigt ihrer Mutter den Huckel unterm Arm. Die Arzthelferin vereinbart einen Termin beim Hausarzt. Der nimmt Blut ab, überweist Kathi an einen Onkologen in Erding und dann geht alles ganz schnell: „Als der die Blutwerte hatte, ging’s sofort ins Schwabinger Krankenhaus, man hängte mich an Infusionen und bereitete sofort meine Chemo vor.“ Kathi Heilmaier hat eine „super aggressive Form“ der Leukämie erwischt. Es folgen viele Untersuchungen, denn die Chemotherapie muss genau auf die Patientin angepasst werden. Kathi ist zu diesem Zeitpunkt fast 14 Jahre alt und hat „alles gecheckt.“ Geweint habe sie aber erst nach drei Monaten, als eine sehr schmerzhafte Biopsie durchgeführt wurde. „Ich habe mir gesagt, ,ich zieh das jetzt durch’.“ Es habe ja auch keine Alternative gegeben, räumt sie ein.

Es gab später auch Momente, wo der Tod attraktiver erschien als das Überleben, aber ich war immer davon überzeugt, dass ich es schaffe.

Damals glaubt sie noch, in sechs bis acht Wochen wieder zuhause zu sein. Genervt habe sie, dass die Ärzte sie nicht für voll genommen hätten. „Die haben alles nur mit meinen Eltern besprochen.“ Außer einer Ärztin, die sei immer ehrlich gewesen, auch zu ihr, „selbst wenn es hart war“. Wie sich später herausstellen sollte, einmal auch zu hart.

Das Schicksal will es, dass Kathi kurz vor ihrer Diagnose ein Buch über eine Jugendliche liest, die an Krebs erkrankte und daran stirbt. „Und jetzt liege ich selbst da“, habe sie sich gedacht, doch keine Sekunde daran gezweifelt, dass sie es überleben werde, „obwohl mir schon klar war, dass meine Krankheit lebensgefährlich ist. Es gab später auch Momente, wo der Tod attraktiver erschien als das Überleben, aber ich war immer davon überzeugt, dass ich es schaffe.“ In den kommenden drei Monaten wird ihr ein Chemoblock nach dem anderen verabreicht. Da ihr Immunsystem dadurch so geschwächt ist, liegt sie komplett isoliert in einem Zimmer, das nur durch eine Schleuse zugänglich ist. Die begrenzten Besucher müssen sich in Schutzkleidung hüllen. „Heute kennt man das ja von Corona, damals war das schon Wahnsinn.“

Kathi ist eine Kämpferin, sie schafft das.“ Das habe sie auch bei Wettkämpfen stets bewiesen.

Nur drei Menschen dürfen zu ihr, ihre beiden Eltern und ihre beste Freundin Eva Peis. Die beiden Mädchen haben zusammen im Triathlon-Verein trainiert. Die 27-Jährige hat Kathi über Monate zwei Mal in der Woche besucht, für sie war das Krankenhaus „eine andere Welt“. „Wir haben nur selten über den Krebs gesprochen“, erinnert sie sich, „wir haben versucht, es uns so normal wie möglich zu machen.“ Eva Peis bringt ihrer Freundin eine Videokamera mit in die Klinik, auf der sie Trainings und Ausflüge aufzeichnet, „um Kathi ein wenig am Leben außerhalb des Krankenhauses teilhaben zu lassen“. Für die damals 17-Jährige sei es schwer gewesen, die Freundin so leiden zu sehen. Doch sie habe immer gewusst: „Kathi ist eine Kämpferin, sie schafft das.“ Das habe sie auch bei Wettkämpfen stets bewiesen.

Die kranke Kathi schläft viel und muss sich ständig übergeben. „Ich hab ein ganzes Jahr durchgespien“, sagt sie und ist rückblickend der Überzeugung: „Ich hab mir die Seele aus dem Leib gekotzt.“ Sie kann kein Essen bei sich behalten und muss schließlich über ihre Venen ernährt werden. Die Haare fallen ihr aus. „Das war nicht schlimm, so musste ich sie wenigstens nicht waschen“, meint sie pragmatisch. Doch ganz trennen kann sie sich dann doch nicht von ihnen. Noch heute bewahrt sie die ausgefallenen Haare in einer Schachtel auf.

Bereits nach dem ersten Chemoblock ist den Ärzten klar: Kathi braucht eine Knochenmarkspende. Nachdem die Familie nicht infrage kommt, gehen sie in der DKMS-Datenbank auf die Suche. Diese Nachricht löst in Erding eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft aus. Fast 2600 Bürger lassen sich im Dezember 2011 in der Simmet-Anger-Schule typisieren. Für Kathi ist kein passender Spender dabei, doch für etliche andere Krebspatienten. Es dauert drei Monate, bis eine passende Spenderin gefunden wird, eine 40-jährige Kölnerin. „Ich bin der Frau unendlich dankbar“, sagt Kathi. Mehr als die Krankheit macht ihr jedoch ihre Unselbstständigkeit zu schaffen. „Ich war zwar noch sehr jung, aber schon sehr unabhängig und selbstständig, plötzlich mussten mir meine Eltern einen Topf unter den Hintern schieben, das war schwer für mich.“ Ihre Eltern hätten alles getan. Ich konnte ja kaum was essen, meine Mama hat sogar Weintrauben für mich geschält“, sagt sie gerührt und es habe ihr sehr weh getan, sie so leiden zu sehen. „Deshalb habe ich das alles komplett mit mir selbst ausgemacht. Ich wollte meinen Eltern nicht sagen, was in meinem Kopf vorgeht, ich wollte sie nicht noch weiter belasten.“ Immer wieder gibt es Enttäuschungen. Obwohl sich Kathi so sehr danach sehnt, Weihnachten und Silvester zu Hause zu verbringen, macht ihr ihr kritischer Gesundheitszustand auch da einen Strich durch die Rechnung.

Anfang 2012 ist es soweit: Die Transplantation ist auf den 27. Januar terminiert. „Zehn Tage vorher fängt man zu zählen an“, erklärt die Studentin. Ihr wird noch einmal eine „maximal aggressive Chemo“ verabreicht, das Immunsystem wird auf Null runtergefahren, damit das Spender-Knochenmark nicht abgestoßen wird. „Wenn am Tag der Transplantation irgendetwas schief gegangen wäre, hätte ich nicht überlebt“, erklärt die ehemalige Krebs-Patientin. Alles klappt. Der Beutel Blut mit dem Spender-Knochenmark trifft rechtzeitig ein und wird angehängt. „Die Transplantation an sich war völlig unspektakulär“, erzählt sie, „da fließt einfach dieses fremde Blut in deinen Körper.“ Auf die nächsten Wochen kommt es an: Bei Kathi dauert es über zwei Monate, wieder in Isolation, bis das fremde Knochenmark angewachsen ist und der Körper fähig ist, wieder eigene, gesunde Zellen zu bilden. Dann naht der große Tag, an dem die junge Patientin entlassen werden soll. Die Abschlussuntersuchung steht an – und die nächste Enttäuschung folgt. Der Kardiologe hat eine schlechte Nachricht: Kathi leidet an einer Herzmuskelentzündung, ein Virus hat sich auf ihr Herz gelegt. An diesem Tag ist sie so verzweifelt, dass sie trotzdem nach Hause gehen will. Doch sie muss sich vollständig im Krankenhaus auskurieren. Ihr bleibt die Herzinsuffizienz. Bei der Entlassung rät die ehrliche Ärztin, als Kathi sie fragt, ob sie wieder Sport treiben dürfe: „Such dir ein anderes Hobby und sei froh, dass du den Krebs überstanden hast.“ Ein Schock für die begeisterte Sportlerin, doch sie gibt sich mit dieser Aussage nicht zufrieden. Für Kathi steht fest: „Ich laufe wieder beim Stadttriathlon in Erding mit.“ Rückblickend meint sie: „Ich war zwar erst 14, aber ich wusste schon damals, dass ich das Leben spüren möchte.“

Der Sport hat mir das Leben gerettet.

Sie kehrt wieder an die Schule zurück. „Ich musste die ganze Zeit Maske tragen, alle mussten sehr auf mich aufpassen. Ich war immer noch mehr in der Klinik als zuhause.“ Doch im Sommer 2012 fängt sie in kleinen Schritten wieder mit dem Training an. Zuerst geht sie nur spazieren, dann Nordic Walking, bis sie in kleinen Distanzen wieder läuft. Immer an ihrer Seite: Die Trainer Christian Hörmannsdorfer und Daniela Mau von Trisport Erding. Kathi Heilmaier glaubt: „Der Sport hat mir das Leben gerettet.“

Im April 2013 ist es dann soweit: Kathi Heilmaier ist zurück und läuft beim Erdinger Stadttriathlon mit. Beim gesamten Wettkampf ist eine Krankenschwester aus dem Schwabinger Krankenhaus an ihrer Seite, beim Schwimmen paddelt der Trainer mit, Fahrradfahren darf sie im Windschatten. „Das Comeback war sauguad, das hat mir so richtig Kraft gegeben“, freut sie sich noch heute. Von da an geht es aufwärts. Es folgen vier weitere Stadttriathlons und zwei Stadtläufe in Erding und weitere Tourenwettkämpfe.

Nach fünf Jahren steht die Abschlussuntersuchung im Schwabinger Krankenhaus an und dort trifft sie auf besagte Ärztin. „Nach meiner Geschichte hat sie sich bei mir entschuldigt, dass sie damals so schroff war. Ihr hat das richtig leid getan.“ Für Kathi folgen gute Jahre, ihre Herzinsuffizienz ist mit Medikamenten eingestellt. Sie absolviert ihr Abitur und reist über „Work and Travel“ für ein Jahr nach Kanada. Dort blüht sie auf. Sie arbeitet auf Farmen, in einem Rafting-Camp und als Zimmermädchen in einem Hotel, „um meine Reisekasse aufzubessern“. Bald kommt ihr ihr alter Traum in den Sinn: Der Ironman auf Hawaii. Es gelingt ihr, für eine Woche nach Hawaii zu reisen und als Volunteer beim Ironman in sämtlichen Bereichen mitzuhelfen. Hawaii hat sie so inspiriert, dass sie im Anschluss an Kanada dort noch zwei Monate bei einer Gastfamilie lebt. Sie denkt mit großer Dankbarkeit und Faszination an diese Zeit zurück: „Die Leute auf den Inseln sind so tiefenentspannt.“ Dort bekommt sie das Gefühl, sich „endgültig zu erholen und weiteren Ballast abzuwerfen. „Ich habe plötzlich wieder verrückte Sachen ausprobiert und mich gespürt.“

Mit diesen guten Erfahrungen im Gepäck kehrt sie in die Heimat zurück und beginnt ihr Studium der Physiotherapie. „Der Physio war während meiner Krankheit und auch noch danach ein unglaublich wichtiger Mensch für mich“, begründet sie ihre Entscheidung. Jetzt ist sie in Vorbereitung auf den Trail-Marathon und glücklich: „Das lässt mich lebendig fühlen.“ Für Freundin Eva Peis ist die Anmeldung keine große Überraschung. „Das war nur ein Frage der Zeit“, meint sie schmunzelnd. Ist der Trail-Marathon die Alternative zum Ironman? „Nein“, sagt Kathi Heilmaier entschieden. „Den mache ich schon noch, vielleicht als Best Ager mit 50 oder 60.“ Nach dieser Lebensgeschichte zweifelt da wohl kaum einer daran.

Kathi Heilmaier im Krankenhaus © privat

Die erste Klasse übersprang das pfiffige Mädchen © privat