Bis zu 30 Prozent weniger Kirchenpersonal

Von: Daniela Oldach

Teilen

Volles Haus: Gut besucht war die Herbst-Vollversammlung des Dekanatsrats Erding. Ordinariatsdirektor Dr. Joachim Hellemann (2. v. l.) stellte den Stellenplan für 2030 vor. Er kam auf Einladung von Landkreisdekan Michael Bayer, Dorfens Dekan Josef Kriechbaumer und Erdings Dekanatsrats-Vorsitzenden Dr. Jörg Basten (v. l.). © Daniela Oldach

Die Kirchenaustritte mehren sich, das Personal wird knapp, und auf die Ehrenamtlichen sollen noch mehr Aufgaben zukommen: Eine düstere Zukunftsprognose gab Ordinariatsdirektor Dr. Joachim Hellemann bei der Herbst-Vollversammlung des Dekanatsrats Erding am Dienstag im Pfarrsaal Oberneuching ab.

Erding/Oberneuching - Der Pastoral- und Stellenplan 2030 sieht einen Rückgang der pastoral Beschäftigten um bis zu 30 Prozent vor. Hauptgrund dafür ist, dass sich immer weniger Menschen für einen pastoralen Beruf entscheiden und gleichzeitig viele Beschäftigte in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Trifft die Prognose ein, wird es in acht Jahren im Landkreis nur noch 7,5 Priesterstellen für die Pfarreien der Dekanate Erding und Dorfen geben, die die Grunddienste leisten.

In der Erzdiözese München-Freising gibt es derzeit rund 19 000 Beschäftigte, darunter sind knapp 900 Priester. Unter ihnen sind laut Hellemann viele Ruheständler. Für diesen Beruf entscheiden sich aber immer weniger Männer. So fand heuer nicht eine Priesterweihe in der Erzdiözese statt. Nicht mitgerechnet sind hier ausländische Pfarrer, beispielsweise aus Polen oder Indien. Denn diese Geistlichen gehören meist zu einem Orden und werden von diesem gestellt.



„Es wird aber auch einen deutlichen Rückgang bei Pastoral- und Gemeindereferenten geben“, kündigte Hellemann an. Noch sind in der Erzdiözese 128 Diakone und 340 Pastoralreferenten tätig.



Die Kirchenaustritte machen sich laut dem Ordinariatsdirektor finanziell noch nicht so stark bemerkbar. Aber es gebe auch 7000 Gebäude, die unterhalten werden müssen.



„Wie gehen wir damit um? Viele müssten saniert werden“, so Hellemann. „Man wird nicht mehr all das leisten können, was wir bisher leisten“, stellte er klar.



Ein Ansatz ist, die Seelsorger besser zu verzahnen. Beispielsweise könnten Krankenhausseelsorger auch verstärkt vor Ort eingebunden werden. Auch nicht pastorale Berufsgruppen sollen angesprochen werden. Hellemann führte als Beispiele Sozialpädagogen oder auch Grafiker auf, die entsprechende Aufgabenfelder abdecken könnten. „Wenn wir sparen müssen, und das müssen wir, wird nicht bei der Seelsorge gespart. Kirche geschieht vor Ort“, so Hellemann.



Die beiden Dekanate bestehen derzeit aus 14 Pfarrverbänden und knapp 74 000 Gläubigen. Der Stellenplan 2030 für die beiden Dekanate sieht noch 19,5 Vollzeitstellen vor. Diese gliedern sich in die genannten 7,5 Priesterstellen für kirchliche Grunddienste, sechs Mitarbeiter (Pastoral- und Gemeindereferenten sowie Diakone) für Grunddienste, zwei Stellen für Krankenpastoral, je eine Stelle für Jugend- und Seniorenpastoral sowie für das Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen, eine halbe Stelle für das Schulpastoral und je eine Viertelstelle für die Notfall- und die Gefängnisseelsorge. „Wie ist der jetzige Stand?“, wollten mehrere Dekanatsräte wissen. „Rechnen Sie 30 Prozent drauf. Jede Pfarrei wünscht sich einen eigenen Priester. Aber von dieser Vorstellung muss man sich verabschieden“, erklärte Hellemann.



Umso wichtiger ist das ehrenamtliche Engagement. Hier arbeiten aber viele schon am Anschlag, wie Maria Gaigl versicherte. „Das Ehrenamt muss von der Kirche anders gestärkt werden, zum Beispiel auch durch eine entsprechende Ausbildung“, fordert die Wortgottesdienstleiterin. „Selbst aktiver werden. Von der Versorgungskirche hin zur Mitmachkirche“, verlangte Tobias Zinth.



Zu wenig Religionsunterricht an Schulen bemängelt Martin Neumaier. Hier müsse man den Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche legen, um sie für die Kirche zu begeistern. Gefragt sei hier schon das Elternhaus. Auch mit speziellen Jugendgottesdiensten sollten jüngere Menschen angesprochen werden, meinten einige Räte. „Es ist fünf vor zwölf, und das schon lange. Man muss den Leuten auch Zeit geben“, meinte Landkreisdekan Michael Bayer. Für ihn führe der Weg über das Miteinander. Die Ökumene spiele dabei ebenfalls eine Rolle, nicht aber die Konfession. „Und auch ein Ausgetretener darf bei mir was tun“, so Bayer.



Und als eine Rätin das Diakonat auch für Frauen anregte, gab es von Bayer ein doppeltes „Daumen hoch“.

do