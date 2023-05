Kinder-Beichte vor der Kommunion - So geht‘s nicht weiter

Von: Uta Künkler

Kniend im Beichtstuhl wird das Sündenbekenntnis Kindern nur noch selten abgenommen. Vielerorts ist die Beichte vor der Erstkommunion einem Versöhnungsfest gewichen, in dem Schuld symbolisch verbrannt und Ballons steigen gelassen werden.

Vor der Heiligen Erstkommunion müssen Kinder zur Beichte. Diese Tradition wird zunehmend infrage gestellt, nicht zuletzt wegen der zahlreichen Fälle sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche.

Landkreis – Ohne Sündenbekenntnis keine Erstkommunion, heißt es im Kirchenrecht. Jedes Frühjahr legen katholische Drittklässler darum die sakramentale Beichte ab, bevor sie das erste Mal an den Tisch des Herrn treten dürfen. Die Kinder-Beichte ist jedoch in die Diskussion geraten – nicht zuletzt durch die Missbrauchsfälle. Beängstigendes Ritual oder sinnvolle Tradition? Bei einem Blick in die Gemeinden im Landkreis Erding wird deutlich: Es geht darum, auf welche Weise das Zeremoniell gelebt wird.



Vom Grunde her sei die Gewissensbildung ein äußerst relevantes Element in der Erziehung von Kindern, ist die Isener Religionspädagogin Walburga Baumann-Strobl überzeugt. Insofern hätten auch die Beichte und die Beschäftigung mit den eigenen Fehlern durchaus ihre Berechtigung. Jedoch sei essenziell, dass die Kinder in der Beichte nicht mit ihren Verfehlungen allein gelassen werden.



„Um so ein Gespräch ordentlich zu führen, braucht es sensibles Fingerspitzengefühl“, meint Baumann-Strobl. „Da muss schon jemand rein, der das gut leisten kann, der sich Zeit nimmt und darin auch pädagogisch ausgebildet ist.“ Von ihrem Studium her sind Priester das nicht unbedingt. „An dieser Kompetenz zu feilen, wäre wertvoll“, sagt die Lehrerin für katholische Religion.



Die Bedeutung von Rechtsempfinden und Schuldbewusstsein hinter der Tradition des Beichtens betont auch Petra Borgolte-Faupel, Rektorin der Grundschule am Grünen Markt in Erding. „Wir versuchen ja nicht nur im Religionsunterricht, Werte zu vermitteln. Dabei wird immer wieder deutlich, wie wichtig es den Kindern ist, etwas auch wieder gut machen zu können, sonst bleibt es an einem haften.“



Die Offenbarung im Beichtstuhl, der Zwang, eigene Verfehlungen aufzudecken und zu gestehen, die Macht des Beichtvaters, von Sünden loszusprechen – „das ist eine hochgradig ängstigende Situation“, urteilt der Psychiater Harald Dreßing, Leiter der MHG-Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche. Die Beichte sei eine Situation des Ausgeliefertseins, die in der Vergangenheit perfide ausgenutzt worden sei.



Doch die heutige Kinder-Beichte hat in vielen Gemeinden im Landkreis nicht mehr viel gemein mit dem Geständnis nach festen Regeln im düsteren Beichtkasten. Im Pfarrverband Reichenkirchen-Maria Thalheim beispielsweise unternehmen die Kinder mit dem Pfarrer einen kleinen Spaziergang, denn beim Gehen kommt leichter ein ungezwungenes Gespräch in Gang, erzählt Gisela Leitsch, Rektorin der Grundschule Fraunberg. „Nach der Runde kommen manche richtig erleichtert zurück“, sagt sie.



Im Pfarrverband Erding-Langengeisling wird ein Versöhnungsfest gefeiert, mit Limo, Kuchen und viel Kinderlachen. In der Vorbereitung reflektieren die Drittklässler ihr Verhalten gegenüber Gott, sich selbst, den Mitmenschen und der Natur. Ihre Gedanken halten sie auf Papier fest – um sie im Gespräch mit dem Geistlichen zu teilen. Allerdings nicht zwingend: Manches darf auch im Stillen geschehen. Dann werden die Zettel im Pfarrhof verbrannt. Ein Zeichen des Neubeginns.



„Diese Bilder nehmen Kinder sehr klar wahr“, erklärt Pater Philipp Iwanowski, Pfarrer in Bockhorn. In seinem Pfarrverband lassen die Kinder Luftballons in den Himmel steigen – als Symbol der Erleichterung. „Die Beichte ist kein Gericht, sondern ein Treffen mit dem liebenden Vater“, sagt er. Ein Grund zum Feiern. „Die Kinder erfassen vielleicht nicht die ganze Tragweite des Sakraments“, meint Gabriele Haindl, die die Kommunionvorbereitung in Bockhorn leitet. „Aber sie erfahren sie als ein schönes Fest.“



In der Summe erlebe sie die Kinder sehr entspannt, sagt Haindl. In Bockhorn nehmen die Grundschüler in der Regel noch traditionell im Beichtstuhl Platz – seit den Missbrauchsskandalen stets in direkter Nähe zur Gruppe. „Ich stelle es den Kindern frei“, sagt Pater Philipp. „Fast alle wollen in den Beichtstuhl.“ Wenn sie gut vorbereitet sind, sei eine Beichte für Kinder absolut nichts Erschreckendes, sagt der Pfarrer. Auch wenn die Praxis in Kirchenkreisen durchaus kontrovers diskutiert wird, bestätigt Pater Philipp.



Diözesanjugendpfarrer Richard Greul plädiert dafür, die Kinder unvorbelastet an ihre Beichte herangehen zu lassen. „Es ist sicherlich früher im Beichtstuhl viel kaputt gemacht worden, weil mit Angst gearbeitet wurde“, sagt er und bittet Eltern, ihre mitunter düsteren Erfahrungen nicht auf die Kinder zu projizieren. Sicherlich könne man darüber diskutieren, ob die dritte Klasse der geeignete Zeitpunkt für die erste Beichte ist oder vielleicht besser erst später, räumt Greul ein.



Dekan Josef Kriechbaumer, Pfarrer in Isen, schätzt das Sakrament der Beichte sehr. Um maximale Transparenz zu schaffen, spricht er mit den Kindern hinter einer Glastür im Isener Pfarrheim. Bei ihm muss niemand lange im Sündenregister forschen. „Wenn ein Kind nichts zu erzählen hat, dann kriegt’s den Segen und gut ist“, erzählt er.



Der Geistliche hat eine sehr unbefangene Art, auf junge Menschen zuzugehen, bescheinigt ihm die Isener Religionspädagogin Alexandra Adlberger. „Es kann doch nur positiv sein, wenn mal jemand da ist, der sich Zeit nimmt, einem zuzuhören“, sagt sie. „Was heute oft der Therapeut ist, war früher der Seelsorger.“ Zwar seien manche Kinder „schon sehr nervös“, erzählt Adlberger. Aber nach dem recht ungezwungenen Gespräch seien die meisten entspannt, befreit und glücklich.



Vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Buße, die Kriechbaumer ihnen auferlegt. Es ist immer dieselbe, verrät der Geistliche. „Sie sollen jemandem daheim eine Freude machen, die nichts kostet – das fährt den Denkapparat hoch und schont den Geldbeutel.“ uja