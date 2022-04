Zweimal Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen

Von: Veronika Macht

Die Erdinger Polizei sucht nach zwei Verkehrsunfällen in der Kreisstadt mit Fahrerflucht in Erding nach Zeugen.

Erding – Die Erdinger Polizei sucht nach zwei Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht in Erding nach Zeugen. Bereits vor einer Woche hat sich laut Pressebericht ein Unfall am Elternparkplatz des AWO-Kinderhauses am Kletthamer Feld in Erding ereignet.

Demnach fuhr zwischen Montag, 4. April, 7.30 Uhr, und Dienstag, 5. April, 15 Uhr, ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug gegen den grauen Toyota Yaris einer 27-Jährigen. Der Toyota wurde an der Front rechts eingedrückt und verkratzt, der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Danach hat sich der Unfallverursacher aus dem Staub gemacht, ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich bei der Polizei zu melden.

Ein ähnlicher Vorfall ist vorigen Freitag auf dem Kauflandparkplatz in Erding passiert. Zwischen 9.15 und 10.50 Uhr fuhr laut Polizei ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen den grauen VW Touareg eines 38-Jährigen. Dabei wurde der VW am linken Heck beschädigt, der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. Auch in diesem Fall hat sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich bei der Polizei zu melden.

Zeugen, die einen der beiden Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erding unter Tel. (0 81 22) 96 8-0 melden.

