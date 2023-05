Erding: Kein Hundestrand am Kronthaler Weiher

Rein ins kühle Nass: Dem Wunsch nach einem Hundestrand am Kronthaler Weiher in Erding erteilte der Stadtrat eine Absage (Symbolbild).

AfD-Antrag wird im Stadtrat mit großer Mehrheit abgelehnt

Von Gabi Zierz schließen

Zu viel Konfliktpotenzial, hygienische Bedenken, Magnetwirkung: Aus diesen Gründen wird es am Kronthaler Weiher in Erding keinen Hundestrand geben.

Erding – Am Kronthaler Weiher wird es keinen Hundestrand geben. Dessen zumindest probeweise Einrichtung auf einer Länge von 20 bis 50 Metern hatte die AfD-Stadtratsfraktion beantragt, fand aber keine Mehrheit. Die Stadträte im Verwaltungs- und Finanzausschuss lehnten den Wunsch am Dienstagabend fraktionsübergreifend ab. Nur Antragsteller Tobias Krüger (AfD) stimmte dafür.

Bislang sind Hunde am Kronthaler Weiher während der Badesaison von Mai bis September generell verboten, von Oktober bis April dürfen sie angeleint mitgeführt werden. So wird es auch bleiben. Denn schon heute sei das Konfliktpotenzial groß, berichtete Robert Buckenmaier, Leiter des Ordnungsamtes, im VFA.

Er sieht den Hundestrand ähnlich kritisch wie das Gesundheitsamt, das die Stadt um eine Stellungnahme gebeten hatte. Die Behörde im Landratsamt antwortete detailliert – und riet von einem Hundestrand ab.

Ein Argument sei die mögliche Übertragung von Krankheitserregern zwischen Tier und Mensch durch Hundekot, auch wenn dieser nicht im Wasser abgesetzt werde. Eine Verunreinigung der Liegewiesen und sonstiger Flächen bestehe aber trotzdem, „woraus sich neben der direkten Verschmutzung auch eine Verunreinigung des Gewässers nach Regenfällen ergeben kann“. Auch angesichts hygienischer Probleme an Badegewässern durch Hitzeperioden sei ein Hundestrand nicht wünschenswert.

Nach Ansicht der Behörde müsste ein Hundestrand stromabwärts der Badeplätze liegen, zudem wäre eine Einzäunung erforderlich, um eine Verschmutzung der Liegewiesen zu verhindern. Auch konkrete Benutzerregeln müssten aufgestellt und dann auch regelmäßig und konsequent von der Stadt kontrolliert werden, so das Gesundheitsamt. Selbst werde man die Hygiene im Liegebereich und Wasser stichprobenartig überprüfen und gegebenenfalls Auflagen und Nutzungsverbote in Erwägung ziehen.

Das Veterinäramt verwies zudem auf die Gefahr von Konfliktsituationen durch bellende oder beißende Hunde an einem Ort mit vielen Badegästen.

„Das ist eine sehr eindeutige Stellungnahme. Ich setze mich nicht über diese Fachlichkeit hinweg“, betonte OB Max Gotz (CSU) eingangs der kurzen Debatte. „Die Zustände sind nicht beherrschbar“, ergänzte Buckenmaier.

Rainer Mehringer (Freie Wähler), selbst zweifacher Hundebesitzer, konnte den Wunsch nach einem Hundestrand durchaus nachvollziehen, stimmte aber dennoch dagegen. Denn: „Bei einer Infektionslage müsste der ganze Weiher gesperrt werden. Dieses Risiko können wir nicht wegdiskutieren.“

Gotz und Ludwig Kirmair (CSU) fürchteten auch eine überregionale Sogwirkung durch den Hundestrand, der noch mehr auswärtige Besucher anlocken würde. „Schon jetzt ist alles zugeparkt an den Wochenenden“, erklärte Buckenmaier.

Krüger erinnerte daran, dass es in Oberbayern Badeseen gebe, an denen Hundestrände ausgewiesen seien. Und im Winter sei das Mitbringen von Hunden auch am Kronthaler Weiher erlaubt. Dieses Argument ließ Gotz nicht gelten, denn das sei außerhalb des Badebetriebs. Die Entscheidung gegen den Hundestrand war deutlich.

Dagegen ist in die seit Jahren regelmäßig geführte Diskussion um eine Hundewiese in Erding – beispielsweise am Volksfestplatz – Bewegung gekommen. Dieser Wunsch zahlreicher Hundehalter könnte bald Wirklichkeit werden. Die Stadträte befassen sich heute im Planungs- und Bauausschuss in öffentlicher Sitzung mit einem entsprechenden Antrag der CSU-Fraktion.