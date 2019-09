Wohl kein Böllerverbot in Erdinger Altstadt

Umstritten und riskant: das Silvesterfeuerwerk in der Altstadt. Die Böllerei wird wohl erlaubt bleiben.

Silvester weiter ohne Einschränkung

von Hans Moritz schließen

In der Erdinger Altstadt darf wohl auch in Zukunft an Silvester Feuerwerk abgebrannt werden. Ein Verbot ließe sich kaum durchsetzen, meint der OB.