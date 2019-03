Kein Schützenzug am Herbstfest

Auf dem Herbstfest in Erding wird es auch künftig keinen Schützenumzug geben. Dabei wünschen sich die Vereine das.

Erding – Der Schützengau Erding würde gerne das Herbstfest um einen Schützenzug ergänzen. Darüber informierte Hans Fehlberger (FW) den Volksfestausschuss. OB Max Gotz (CSU) erklärte, er kenne das Ansinnen, stehe ihm aber ablehnend gegenüber. „Der Schützensport hat in Erding längst nicht diese Tradition und den Zulauf wie in Dorfen.“ Dort gibt es jährlich einen Schützenumzug im Rahmen des Volksfests.

Zudem wies Gotz auf den enormen Aufwand hin, den die Stadt für eine solche Veranstaltung im Rahmen des Herbstfests leisten müsse. „Der Blumenkorso kostet uns einschließlich der Verpflegung der Teilnehmer und der Erinnerungsgaben rund 200 000 Euro“, so Gotz. Das sei ihm in diesem Fall zu viel, zumal diese Tradition in Erding längst nicht zu verwurzelt sei. Zudem sei ihm aufgefallen, dass das Interesse der Zuschauer in Dorfen relativ gering sei. Er gab aber zu, „dass so ein Schützenumzug schon ein sehr eindrucksvolles Bild abgibt.“ ham