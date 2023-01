Kein Zugverkehr

Von: Hans Moritz

Teilen

Stillstand: Baustellenbedingt kommt der Zugverkehr im Januar gleich in zwei Zeitfenstern zum Erliegen. © Hans Moritz

Wer mit der S-Bahn oder der Südostbayernbahn unterwegs ist, muss sich im Januar auf zweimal fünf Tage Schienenersatzverkehr einstellen.

Erding - Und das von Donnerstag, 19. Januar, 21.45 Uhr, bis Montag, 23. Januar, 5 Uhr sowie von Freitag, 27. Januar, 21.30 Uhr, bis Montag, 30. Januar, 3 Uhr. Die Bahn teilt mit, dass sie in diesen Zeiträumen in zwei Streckenabschnitten die Schwellen unter den Gleisen erneuern muss.

In der ersten Woche ist das Teilstück der S2 bei Poing betroffen, in der zweiten das zwischen Niederroth und Schwabhausen auf dem westlichen Ast bis Dachau. Es kommt zu Fahrplanänderungen, Ausfällen und Schienenersatzverkehr (SEV), teilt die Bahn mit. Betroffen sind die S-Bahn-Linie S2 sowie im ersten Zeitraum auch Züge der Südostbayernbahn (SOB).



Zwischen 19. und 23. Januar entfallen bis auf einzelne Ausnahmen alle S-Bahnen zwischen Riem und Markt Schwaben. Ersatzweise ist ein SEV im 20-Minuten-Takt und mit Halt an allen Stationen unterwegs. Zwischen Markt Schwaben und Riem verlängert sich die Fahrzeit mit dem Ersatzverkehr um rund 25 Minuten. Zwischen Markt Schwaben und München können S-Bahn-Fahrgäste außerdem die Züge der Südostbayernbahn nutzen. In den frühen Morgenstunden sowie in der Nacht sind einzelne S-Bahn-Fahrten auf dem Regelweg möglich. Zwischen Erding und Markt Schwaben verkehren die S-Bahnen planmäßig.



Für die SOB gelten im gesamten Zeitraum geänderte Fahrzeiten zwischen Mühldorf und München. Am Freitag fallen vereinzelt Züge zwischen Mühldorf und München oder zwischen Markt Schwaben und München aus. Am Samstag und Sonntag werden einige Züge zwischen München Ost und München Hauptbahnhof gestrichen.



Von 27. bis 30. Januar fällt die S2 zwischen Dachau und Altomünster aus. Hier verkehren Busse.

Infos für Fahrgäste gibt es im Internet auf der Seite www.s-bahn-muenchen.de/baustellen sowie auf www.suedostbayernbahn.de/baustellen. Die Hotline der DB ist unter Tel. (0 89) 20 35 50 00 erreichbar, die der SOB unter Tel. (0 86 31) 60 93 33. ham