Keine Chance auf Kinderpsychiatrie

Von: Timo Aichele

Teilen

Unterversorgung in ländlichen Gebieten: Landrat Martin Bayerstorfer kämpft um eine andere Verteilung von Facharztpraxen. Rund um München sind 80 Prozent der Angebote in diesem Bereich in der Landeshauptstadt angesiedelt.

Praxen für Kinder- und Jugendpsychiatrie sind auf dem Land rar (Symbolbild). © Axel Heimken

Erding – Ein Arzt vor Ort gibt den Menschen Sicherheit –das gilt für Allgemeinmediziner wie auch für Fachärzte. Die Verteilung von Praxen ist allerdings nicht frei. Die möglichen Sitze werden nach der bundesweiten Bedarfsplanungsrichtlinie festgelegt – bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie herrscht hier ein gewaltiges Ungleichgewicht. „Bitter und traurig“ nennt Landrat Martin Bayerstorfer die Situation. Der Landkreis Erding hat hier in der aktuellen Situation keine Chance auf ein solches Angebot.

„80 Prozent der Einrichtungen entfallen auf Stadt und Landkreis München“, berichtet er in der Jahrespressekonferenz der Landkreis-CSU. Er verhandele daher mit der Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB). Die KVB müsse „abweichend von den Bundesvorgaben kleinere Planungsbereiche festlegen, welche auch der Lebenswirklichkeit der betroffenen Familien entsprechen“, fordert der CSU-Kreisvorsitzende und sagte: „Ich werde mich zusätzlich dafür einsetzen, dieses Anliegen über den Bayerischen Landkreistag mit Nachdruck zu forcieren.“

Denkbar seien zudem eine Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberbayern, der für die stationäre psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen zuständig ist, oder mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) in Landshut.

Grundsätzlich gebe es bayernweit ein Ungleichgewicht in Bezug auf sehr attraktive und weniger attraktive Standorte für die Niederlassung von Fachärzten. Problematisch für den Landkreis sei hierbei, dass Erding bezüglich Kinder- und Jugendpsychiatern zum Planungsbereich München gehöre. Dort konzentrierten sich diese Fachärzte. 37 gebe es allein in der Stadt München, also knapp 80 Prozent in der Region. „In den umliegenden Landkreisen gibt es hingegen nur vereinzelt Ärztinnen und Ärzte dieser Fachrichtung.“

Der Bayerische Landkreistag sei hier bereits aktiv. So wurde die KVB gebeten, durch eine kleinräumigere Beplanung die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung auf dem Land zu verbessern. Die KVB argumentiere allerdings, dass eine kleinräumigere Beplanung zum jetzigen Zeitpunkt lediglich dazu führen würde, dass weitere Zulassungsmöglichkeiten geschaffen werden. Ob sich dort dann die entsprechenden Fachärzte niederlassen, sei eine ganz andere Frage. Auch hier gebe es eklatanten Fachkräftemangel.

„Diese pauschale Einschätzung der KVB teile ich nicht“, widerspricht Bayerstorfer. So sei in Freising eine erfolgreiche Nachbesetzung des dortigen Kinder-/Jugendpsychiaters gelungen. In dieser Disziplin seien allerdings seit Sommer 2022 im Planungsbereich München alle Facharztsitze neu besetzt worden. „Der Planungsbereich ist damit gesperrt.“

Zumindest im heilpädagogischen Bereich vermeldet Bayerstorfer einen Erfolg. Die Installierung einer zusätzlichen Heilpädagogischen Kindergartengruppe in Kloster Moosen steht kurz vor der Realisierung. Das Angebot in Trägerschaft des Seraphischen Liebeswerks (SLW) werde wohl zu Beginn des Jahres 2024 starten. Darüber plane das SLW an dessen langjährigem Standort am Josefsheim Wartenberg für das übernächste Kindergartenjahr eine weitere heilpädagogische Kinderbetreuungsgruppe.

Bereits zum nun startenden Schuljahr sollen die bestehende HPT-Außengruppe für Kinder im Grundschulalter an der Grundschule Taufkirchen und die noch in Planung befindliche HPT-Außengruppe für Kinder und Jugendliche im Mittelstufenalter an der dortigen Realschule als organisatorische und fachliche Einheit in Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge geführt werden.