Kelterei Wolfra blickt auf 90-jährige Geschichte zurück

Vor 90 Jahren wurde die Kelterei Wolfra gegründet. 7700 Liter wurden damals verkauft. Heute sind es 14 Millionen. Zum runden Geburtstag gibt es auch ein neues Logo.

Erding – Seit 36 Jahren produziert die Kelterei Wolfra in Erding-Aufhausen Obstsäfte. Doch die Geschichte des Unternehmens reicht viel weiter zurück. Heuer vor 90 Jahren wurde das Unternehmen gegründet. Pünktlich zum runden Geburtstag wartet Wolfra mit einem neuen Erscheinungsbild auf.

Wo die Wolfra-Wiege stand, geht bis heute aus dem Firmennamen hervor – in Wolfratshausen im Süden Münchens. Es war der Bezirks-Gartenbaufachberater Andreas Stumpf, der Wolfra 1930 als Genossenschaft aus der Taufe hob. Mit einer klaren Zielrichtung, die bis heute Bestand hat: Er wollte den vielen Obstbauern der Region eine Möglichkeit geben, ihre überschüssige Ernte abzugeben und als Saft, Most oder Schnaps zurückzuerhalten – anstatt das Streuobst verrotten zu lassen. Heute fördert Wolfra vor allem in Niederbayern die Streuobstwiesen. Bauern bekommen bei der Anlage neuer Flächen Zuschüsse vom Unternehmen.

50 verschiedene Produkte, 14 Millionen Liter

Wolfra gilt als Erfinder des haltbaren Apfelsafts. Stumpf entwickelte nach langen Recherchen, unter anderem beim Schweizer Arzt und Ernährungsreformer Maximilian Oskar Bircher-Benner, ein eigenes Verfahren: Durch die Pasteurisierung der Flaschen konnte Apfelsaft über weitere Entfernungen und längere Zeiträume gehandelt werden. Damit legte er den Grundstein für den Vertrieb. Im Gründungsjahr 1930 verkaufte Wolfra 7700 Liter, im Jahr 1939 waren es bereits zwei Millionen. Zuletzt stellte Wolfra insgesamt 14 Millionen Liter her. 50 verschiedene Produkte umfasst die Palette.

Mit den zwei Millionen Litern Apfelsaft erreichte die Gründungkelterei 1939 ihre Kapazitätsgrenze, und Wolfratshausen verlor einen unternehmerischen Pionier. 1941 erfolgte der Umzug nach Obersendling. 1975 übernahm die Riemerschmid-Gruppe das Unternehmen, deren Firmensitz auf der Münchner Praterinsel lag. 1984 baute Riemerschmid neue Produktionsanlagen und Vertriebshallen in Aufhausen bei Erding, wo sich der Sitz des Unternehmens bis heute befindet. Als Heinrich Riemerschmid 1991 starb, verkauften seine Erben die Kelterei. Heute gehört sie zur Valensina-Gruppe mit Sitz in Mönchengladbach.

Die meisten Früchte kommen von Streuobstwiesen

Bei aller Expansion ist Wolfra ein regionales Unternehmen geblieben. Bis heute bezieht die Kelterei die Äpfel für ihre Natursäfte von vielen kleinen Obstbauern und Gartenbesitzern rund um Erding sowie den etwa 1500 Obstbauern der Genossenschaft Rottaler Obstverwertung. Ein Großteil davon stammt von ökologisch wertvollen Streuobstwiesen mit vielen verschiedenen alten Apfelbäumen.

Für Geschäftsführer Florian Hundhammer ist das der Schlüssel zum Erfolg: „Unser Apfelsaft ist deshalb so gut, weil die Früchte von alten Bäumen vieler verschiedener Sorten mit Hunderten darin enthaltener Aromen stammen. Man schmeckt, dass es sich um Äpfel von der Streuobstwiese handelt und nicht von der Plantage.“ Das heißt aber auch: Der Ertrag ist stark von der Witterung abhängig.

„Original bleiben und originell werden“

Seit Jahresbeginn kommen die Säfte in neuem Gewande daher. Die Etiketten wurden moderner gestaltet. Wolfra-Geschäftsführer Norbert Sima sagt: „Unser neuer Markenauftritt drückt aus, dass wir die Tradition zum Ursprung von etwas Neuem machen: Das Original bleiben und originell werden.“

Für heuer hat sich Wolfra einiges vorgenommen: die Einführung einer 0,33-Liter-Flasche, eine neue Presstechnik sowie eine neue Flaschenwaschmaschine. 70 Mitarbeiter finden bei Wolfra Arbeit. Jahrelang geprägt wurde die Firma von Siegfried Bauer.

Hans Moritz