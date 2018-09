Kinder, ran an die Schultüten!

Da hat sich die Händler-Interessengemeinschaft Ardeo eine nette Aktion einfallen lassen: Sie schickt Erdinger Kinder auf eine Schultüten-Rallye durch 20 verschiedene Geschäfte. Los geht’s in der Herbstfest-Woche.

Erding – Auf Entdeckungstour durch Erding und seine Geschäfte können Schulkinder ab nächsten Montag gehen. Dann beginnt die Schultüten-Rallye der Händler-Interessengemeinschaft Ardeo. Nicht nur Einzelhändler machen bei der Aktion mit, auch die Stadthalle, die Glaserei Hochholzer eine Steuerkanzlei sowie ein Immobilien- und ein Versicherungsbüro sind unter anderem dabei.

„Wir bringen ein neues Baby auf die Straße“, kündigte Ardeo-Vorsitzender Wolfgang Kraus gemeinsam mit seinem Vize Florian Gänger und Stadthallen-Geschäftsführerin Jutta Kistner bei einem Pressegespräch an. Damit setze der neue Vorstand, der seit April 2017 im Amt ist, eine von vielen neuen Ideen um. Die Aktion sei auch ein Ausdruck des Miteinanders, das sich Ardeo auf die Fahnen geschrieben habe. Schließlich sei hier nicht nur der Vorstand aktiv, so Kraus, viele Mitglieder brächten sich ein.

Die Ardeo-Schultüten, rund 1000 Stück sind in den 20 teilnehmenden Geschäften verteilt, sind bewusst klein gehalten. Schließlich wolle man nicht mit den „richtigen Schultüten“ der Erstklässler konkurrieren, so Kraus. Vielmehr seien die Tüten eher symbolisch zu sehen, betonte Kistner. So könne manche Überraschung durchaus größer ausfallen.

Was genau die Kinder bei den 20 teilnehmenden Ardeo-Partnern erwartet, wird noch nicht verraten. Nur so viel: „Jeder, der sich als Schulkind empfindet, darf kommen“, sagt Kraus. Schließlich wolle man den Ruf der Stadt, kinderfreundlich zu sein, betonen.

Die Idee zur Rallye hatte Kistner, auch Beiratsmitglied bei Ardeo. Für die Umsetzung ist Tamara Quaranta verantwortlich. Es ist das erste eigenständige Projekt der Auszubildenden in der Stadthalle. Und Kistner freut sich: „Das hat sie gut gemacht.“

Los geht’s in der Herbstfest-Woche, also vom 3. bis 8. September. Dann heißt es „Hol dir deine leere Schultüte ab“. Vom 10. bis 16. September können sich die Kinder in den teilnehmenden Geschäften eine kleine Überraschung in die Schultüte stecken lassen. Die Stadthalle beispielsweise wird Gutscheine für ihr Kindertheater verteilen, kündigte Kistner an. Die beliebte Reihe besteht aus fünf Veranstaltungen und beginnt im November mit dem Jubiläumswunschkonzert von Sternschnuppe.

Ardeo freut sich darauf, dass die Kinder in den zwei Wochen von Geschäft zu Geschäft ziehen, sich erst die Tüte und dann eine Überraschung abholen – wie bei einer Rallye üblich.

Das Finale steigt am Sonntag, 16. September, wenn in der Altstadt von 13 bis 18 Uhr der große Kinderflohmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag stattfindet. Es gebe schon zahlreiche Anmeldungen für den Flohmarkt. Familien, die noch mitmachen wollen, können sich bis Freitag, 14. September, im Internet auf www.ardeo.bayern in ein Formular eintragen. Der Platz wird zugewiesen.

Ardeo stellt pro Familie kostenlos eine Biertischgarnitur zur Verfügung. Beim Aufbau hilft die Jugendfeuerwehr Erding. Unterstützt wird Ardeo beim Kinderflohmarkt von Mario Simml, der einmal monatlich auf dem Volksfestplatz den Erdinger Flohmarkt organisiert.