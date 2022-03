Willkommensgruppen für Flüchtlinge

Von: Hans Moritz

Rasch beschult werden sollen Ukraine-Kinder. © Alexei Alexandrov/dpa

Über 300 Ukraine-Geflüchtete halten sich derzeit im Landkreis Erding auf, darunter etliche schulpflichtige Kinder. Eine Steuerungsgruppe des Staatlichen Schulamtes hat jetzt deren Unterricht organisiert – in „Pädagogischen Willkommensgruppen“.

Erding - Anfangs wird es sie nur an vereinzelten Standorten geben. Los geht’s am kommenden Montag. Bei steigenden Zahlen sollen weitere Gruppen eingerichtet werden.



Ukrainische Grundschüler aus der Stadt Erding besuchen die Grundschule in Klettham. In Dorfen ist es die Grundschule Dorfen-Nord. Flüchtlingskinder in den Gemeinden besuchen den Unterricht in ihrem neuen Heimatort. Sie sollen sich direkt dorthin wenden.



Für die Sekundarstufe I, Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren, wurden diese Regelungen getroffen: Schüler aus Erding besuchen die Mittelschule am Lodererplatz. An der Realschule Taufkirchen gibt es eine Willkommensgruppe für alle Kinder aus dem Einzugsbereich dieser Schule, vor allem aus St. Wolfgang, Dorfen, Lengdorf, Wartenberg und dem Holzland. Die Schulbusse können genutzt werden. Im Landkreis-Westen wurde das Korbinian-Aigner-Gymnasium am Standort ausgewählt.



Schüler der Sekundarstufe II, Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, besuchen die Berufsschule Erding. Auch hier gilt: Eltern melden ihre Kinder direkt dort an.



„In den Willkommensgruppen gilt es, den aus der Ukraine geflohenen Kindern und Jugendlichen ein gutes Ankommen an den bayerischen Schulen zu ermöglichen“, teilt das Schulamt mit. Im Vordergrund stehe das Ziel, „durch feste Strukturen und Ansprechpartner ein Stück Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln“. Zudem sollen die geflohenen Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, das Ankunftsland Bayern und den schulischen Alltag hier kennenzulernen. Gleichzeitig werden Strukturen aufgebaut, damit sich die Kinder ihre Verbundenheit mit ihrem Heimatland bewahren können, so die Behörde.



Neben pädagogischem Personal werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Sie mögen sich an beate-froehler@lra-ed.de wenden. ham