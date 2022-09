Kommentar: Verlierer sind wieder mal die Kinder

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Das Kindergartenjahr hat bereits begonnen, die Schule fängt am Dienstag an. Und schon jetzt ist klar: Verlierer sind - wieder einmal - die Kinder. Unser Kommentar zum Wochenende.

Zwei gesellschaftliche Fehlentwicklungen schlagen in diesen Tagen mit voller Wucht durch und treffen auch im Erdinger Land hunderte Familien: der Mangel an Erzieherinnen und an Lehrern. Die Politik muss erkennen: Sie kann sich nicht länger durchwursteln. Vorerst bleibt ihr aber nur die Mangelverwaltung. Ziemlich unangenehm ein Jahr vor der Landtagswahl und ohne Chance, mal wieder alles auf die Ampel in Berlin zu schieben.



An den Grund- und Mittelschulen kann mit Ach und Krach der Pflichtunterricht gestemmt werden. Viele wertvolle pädagogische Angebote in Musik, Kunst und Sport sind gestrichen. Dabei wären sie nach der Corona-Pein vieler Kinder umso wichtiger gewesen. Sie sind schon wieder die Verlierer. Der Lehrermangel ist kein neues Phänomen. Doch wirklich effektiv hat die Staatsregierung nie gegengesteuert. Warum soll ein junger Mensch heute noch Mittelschullehrer werden, wenn der Ruf eher mäßig ist und die Besoldung unter der der Gymnasial- und Realschullehrer liegt? Dafür gibt es keinen Grund, es sei denn, man ist der Auffassung, dass Realschulen und Gymnasien mehr wert sind. Eine fatale Einschätzung in einer Zeit, in der wir nicht noch mehr Juristen und Manager brauchen, sondern Handwerker.



Bei den Kindertagesstätten steckt Sozialministerin Ulrike Scharf in einem Dilemma, das sich für die Erdinger Abgeordnete und die CSU zu einer veritablen Krise ausweiten kann. Ein Kita-Platz für alle und hochwertige frühkindliche Bildung sind mit den vorhandenen Personalressourcen nicht zu haben. Scharf tendiert dazu, lieber mehr Plätze zu bieten, zumal Eltern einen Rechtsanspruch darauf haben. Ihre Argumentation ist sogar schlüssig. In der Tat wird den Eltern primär daran gelegen sein, dass ihre Kinder betreut sind, wenn sie arbeiten müssen. Angesichts Krise und Inflation werden viele künftig mehr arbeiten müssen. Auf der anderen Seite verschärft diese Linie die Personalnot in den Kitas. Denn wer sollte den Beruf noch erlernen wollen, wenn er dann vor allem Hirte und weniger Pädagoge ist? Auch hier lautete die Antwort: Mehr Geld, mehr Personal, bessere Bedingungen. Es ist überfällig, damit anzufangen.

