Kinderheilkunde am Klinikum „unrealistisch“

Die Landkreis-SPD steht geschlossenen hinter Hans Schreiner, gemeinsamer Landratskandidat von Freien Wählern, Grünen – und der SPD. In der Delegiertenversammlung bekam der Bockhorner Bürgermeister nach Angaben von Kreisvorsitzendem Martin Kern alle Stimmen. Und er überrascht mit einer Kehrtwende.

Erding – Schreiner sieht sich vor allem als „personelle Alternative“. Derzeit dominiere eine Person den Landkreis komplett, und zwar auch in vermeintlichen Kleinigkeiten. Damit spielte Schreiner auf Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) an, den er am 15. März 2020 herausfordert. „In meinem Gemeinderat sind alle gleich, jeder hat mal eine gute Idee und darf sich einbringen. Im Kreistag mache ich diese Erfahrung nicht“, wird Schreiner zitiert.

Bemerkenswert war, was Schreiner zum Klinikum sagte. In diesem Punkt setzt er sich deutlich von Bayerstorfer und der CSU-Fraktion ab. Einer Kinderabteilung steht er skeptisch gegenüber. Diese Forderung sei „zwar in Wahlkampfzeiten für alle Eltern eine gern gehörte Aussage, das ist aber unrealistisch“. Eine Grundversorgung hingegen sei sehr wichtig. Aber niemand könne ernsthaft versprechen, „wir könnten im Landkreis Erding alles haben – und zwar in Erding und in Dorfen“. Das sei „nicht ehrlich“. Der Kreistag treffe jetzt Entscheidungen über Millionenausgaben, ohne die medizinische Fachkenntnis zu besitzen. „Das ist finanziell gefährlich“, so der Kandidat.

Dafür steht er für einen besseren ÖPNV. Das Auto sei zwar aus einer ländlichen Region nicht wegzudenken, „es bedeutet einfach eine große Freiheit“. Aber vielleicht könne zugunsten öffentlicher Verkehrsmittel auf das dritte Auto verzichtet werden. Dann sei eine Voraussetzung aber, dass der ÖPNV zuverlässig funktioniere. „Das kostet Geld, aber wir müssen die CO2-Bilanz im Auge behalten“, resümierte Schreiner.

Die Digitalisierung an den Schulen begrüßt der Nebenerwerbslandwirt zwar, mahnt aber auch an, dass die Kinder trotzdem noch „lernen müssen, anständig zu schreiben“.

Dritte Landrätin Gertrud Eichinger bezeichnete Schreiner als „Eisbrecher“, der Strukturen aufbrechen und dadurch eine neue Dynamik in den politischen Prozess bringen könne. Kern betonte, „dass es sich bei dem Dreierbündnis für den Landratskandidaten keineswegs um eine Anti-Bayerstorfer-Allianz handelt, sondern um eine Allianz für einen anderen Politikstil“. Nicole Schley meinte, es sei unerträglich, wie im Kreistag Politik gemacht werde. Da dürfe man nicht schweigen. ham