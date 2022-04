Neue Schreibweise „Gott+“: Erdinger Katholiken bei Gender-Debatte zwiegespalten

Von: Raffael Scherer

Die Katholische junge Gemeinde schreibt Gott zukünftig mit einem Pluszeichen. Erdings katholische Kirchenvertreter sind dabei gespaltener Meinung.

Erding – Sollte Gott gegendert werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich kürzlich die Katholische junge Gemeinde (KjG) und beschloss bei ihrer Bundeskonferenz, in Zukunft Gott mit einem Pluszeichen zu versehen, also „Gott+“ zu schreiben.

„Wir wünschen uns, dass das Wort ,Gott‘ Vielfalt darstellt. Diese Vielfalt geht im täglichen Leben aber immer wieder verloren. Wir wollen durch die Verwendung von ,Gott+‘ den offenen Diskurs über die Vielfältigkeit anstoßen, uns die Vielfältigkeit vor Augen führen und mit veralteten Bildern aufbrechen“, heißt es in deren Beschluss.

Missbrauchsfälle und Kirchenaustritte: Kirche hat ganz andere Probleme als das Gendern

Erdings Stadtpfarrer Martin Garmaier hält von dieser Variante nicht viel: Zwar könne Gott geschlechtlich nicht definiert werden, und beim Sprechen über Gott sollten auch Frauen in der Vorstellung mehr mit einbezogen werden. Gott auf „den Mann mit Rauschebart“ zu reduzieren, sei dementsprechend nicht mehr zeitgemäß, „aber ich bin der Meinung: Man kann die Sprache nicht so vergewaltigen, da habe ich meine Probleme“, sagt Garmaier.

„Wir haben ganz andere Probleme, als ob Gott ein Gendersternchen hat oder nicht“, meint Ursula Gröppmair, Dekanatsleiterin der katholischen Frauengemeinschaften im Dekanat Erding. Die katholischen Verbände würden derzeit eher unter den Missbrauchsskandalen und Kirchenaustritten leiden, erklärt sie. „Aber wenn die KjG meint, dass sie das so machen will, dann soll sie das machen“, fasst sie ihre persönliche Meinung zusammen. Verwenden werde sie eine solche Formulierung erst einmal nicht.

Pfarrer Christoph Stürzer sieht auch positive Aspekte in der Debatte um „Gott+“

Auch Wolfgang Lanzinger, langjähriges Mitglied des Dorfener Pfarrgemeinderats, braucht das Gender-Plus „persönlich nicht“. Für ihn sei es selbstverständlich, dass jeder Mensch, egal mit welchem Geschlecht und welcher sexuellen Orientierung, ein Geschöpf Gottes sei. Ihn erinnere die Debatte an das Judentum, wo nicht aus Gendergründen, sondern aus Ehrfurcht und Respekt „G-tt“ geschrieben werde. „Aus meiner Sicht braucht es das Plus nicht, aber wenn es sich durchsetzt, dann werde ich das auch übernehmen“, so Lanzinger.

„Ich finde es ganz spannend“, meint dagegen Christoph Stürzer, Leiter des Pfarrverbands Maria Tading. Ob es ein Pluszeichen brauche, darüber könne man freilich streiten, aber vor allem jungen Menschen dadurch einen Zugang zum Glauben zu ermöglichen, sei bei der Diskussion eine durchaus positive Sache. „Sich über Gott zu unterhalten, ist für die unterschiedlichen Generationen und Milieus nie verkehrt. Es ist immer gut, wenn sich Menschen mit Gott auseinandersetzen“, so Stürzer.

Beim Erdinger Kreiskatholikenrat und Dekanatsrat gab es bisher keine Genderdebatte

Angetan sei er von der Verwendung des Pluszeichens statt den sonst beim Gendern benutzten Doppelpunkten oder Sternchen. Das Plus, das auch als das symbolische Kreuz gelesen werden könne, sei noch unberührt von anderen Genderdebatten. „Es geht nicht darum, queere Menschen auch noch zu vereinnahmen, sondern die Vielfalt und Weite, die das Wort ,Gott‘ bietet“, fasst der Pfarrer zusammen.

Weder der Kreiskatholikenrat noch der Dekanatsrat Erding habe sich bisher mit der Genderfrage befasst, meint Jörg Basten, der in beiden Vorständen tätig ist. Er persönlich sei zwiegespalten: „Grundsätzlich finde ich es gut, dass Jugendliche sich Fragen über das Leben Gottes stellen, auch wenn dabei manchmal eigenwillige Diskussionen rauskommen“, sei die eine Seite, Tradition und Gewohnheit die andere: „Für mich selber ist die Vorstellung von Gott als Vater sehr präsent.“ Darüber hinaus wäre schon rein liturgisch ein umgeschriebenes „Vater Unser“ mit „Mutter“ oder Neutrum „komisch und würde den geistlichen Charakter überstrapazieren“, so Basten.

Richard Greul als „Mann der Mitte“

Richard Greul, Diözesanjugendpfarrer aus Langengeisling, versucht bei der Debatte „Mann der Mitte“ zu sein. Er könne die Konservativen verstehen, die beim Thema Gendern sofort „Um Gottes Willen“ rufen. Gleichzeitig sei ihm bei den vorwiegend jungen und liberaleren Befürwortern des Genderns der Austausch über Gott durchaus willkommen. Wenn Diskussionen über Fragen wie „Wer ist Gott für mich?“ oder „Was verstehe ich unter Gott?“ bei den Menschen durch die Debatte rund ums Plus angeregt werden, „dann kann ich damit leben“.

Für Julia Grill, Oberministrantin in Forstern, ist die Genderfrage „nicht so wichtig“. „Gott+“ werde sich ihrer Meinung nach nicht durchsetzen, denn: „Am Ende verwendet man immer das, was praktischer ist.“