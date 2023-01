Hilfe für die Seele: „Wir sind einfach nur da“

Von: Hans Moritz

Leitungswechsel: Der BRK-Gliederung stehen nun Sven Haarkötter (4. v. l.) und Danuta Pfanzelt (2. v. r.) vor, die Dr. Birgit Wahl (2. v. l.) und Iris Menzinger (r.) ablösen. Fachlicher Leiter ist Pfarrer Martin Garmaier (3. v. l.), hier mit Kreisbereitschaftsleiter Dieter Pfanzelt (l.) © BRK Erding

Das Kriseninterventionsteam des Erdinger BRK hat eine neue Leitung. Doch was macht das KIT eigentlich?

Das Schicksal macht keine Termine, und es nimmt auch keinerlei Rücksicht. Wenn ein Mensch zu Tode kommt, bricht für die Angehörigen von jetzt auf gleich eine Welt zusammen – sie stehen vor einem großen, schwarzen Loch. Damit sie in dieses möglichst nicht hineinfallen, gibt es das Kriseninterventionsteam des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Kreisverband Erding. 18 Ehrenamtliche stehen an 365 Tagen rund um die Uhr bereit, um Erste Hilfe für die Seele zu leisten – in den Landkreisen Erding, Freising und regelmäßig auch Ebersberg.



Und die ist öfter gefragt, als man meinen möchte: „Wir wurden im vergangenen Jahr fast 250 Mal angefordert“, berichtet Danuta Pfanzelt, neue stellvertretende Leiterin des Fachdienstes Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), so der offizielle Titel. Die Alarme bekommt das KIT über die Integrierte Leitstelle Erding. Unter anderem fordert die Polizei die seelischen Ersthelfer an, wenn sie zum Beispiel nach Unfällen die Todesnachricht überbringen muss. „Wir werden auch immer gerufen, wenn ein Zug eine Person überfahren hat, um den Lokführer zu betreuen“, sagt Pfanzelt. Aber auch bei einer Reanimation zu Hause sei das KIT regelmäßig dabei, ebenso nach Verkehrs- und Arbeitsunfällen. Nicht zuletzt wird der seelische Beistand des BRK nach Überfällen, Vergewaltigungen, Geiselnahmen und Amokläufen benötigt. „Wir waren auch nach dem Terrorakt am Olympia-Einkaufszentrum im Sommer 2016 dabei“, erinnert sich BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner.



Pfanzelt umschreibt ihre Aufgabe so: „Wir wollen verhindern, dass bei Opfern und Hinterbliebenen eine posttraumatische Belastungsstörung auftritt.“ Und wie geht das? „Die Gespräche beginnen oft damit, dass wir für eine ruhige Umgebung sorgen und klarmachen: ,Wir sind einfach nur da, hören dir zu und reden mit dir.‘“ Nur selten komme es vor, dass die KIT-Hilfe nicht in Anspruch genommen wird. „So ein Einsatz dauert im Schnitt vier Stunden“, berichtet Pfanzelt weiter, man sei aber auch schon mal acht Stunden bei Hinterbliebenen gewesen.



Das KIT kommt nur einmal, „die langfristige Hilfe durch Psychologen oder Psychotherapeuten ist nicht unsere Aufgabe“, stellt Pfanzelt klar. „Wir haben aber Informationsmaterial dabei.“



Für sie und ihre Mitstreiter ist wichtig, „dass wir die Schicksale nicht zu nah an uns heranlassen und unsere Einsätze nachbesprechen“. Sie gibt zu: „Manchmal kommt man schon an seine emotionalen Grenzen. Aber wir helfen uns da auch selbst.“ Sie erinnert sich an einen Tag, an dem erst eine Jugendliche vom Zug überrollt wurde und dann eine Schülerin von einem Lastwagen überfahren wurde. Oder an die Familie, in der die Mutter nach einer schweren Krebs-OP an dem Tag aus dem Krankenhaus kam, an dem ihr Mann und Familienvater erfolglos reanimiert wurde und zwei kleine Kinder hinterließ – just an Weihnachten und dem Geburtstag eines der Kinder.



Um hier helfen zu können, bedarf es einer intensiven Ausbildung. Zu der gehören die Rotkreuzhelfer-Grundausbildung, 16 Unterrichtsstunden PSNV-Grundlagen, ein Fachlehrgang mit 96 Einheiten, ein KIT-Praktikum sowie eine Phase der Hospitation. „Das Mindestalter liegt bei 23 Jahren“, sagt Lindner, eine gewisse gefestigte Persönlichkeit müsse vorliegen. Er und Pfanzelt freuen sich über neue Interessenten, die das rein ehrenamtliche Team unterstützen. „Ich finde das eine tolle Betätigung, vor der ich den Hut ziehe“, sagt BRK-Kreisvorsitzender Jürgen Loher, der darauf hinweist, „dass sich das KIT ausschließlich über Spenden finanziert“ – unter anderem für Aus- und Weiterbildung, Dienstkleidung und Einsatzfahrzeug.



Seit 2016 agiert das KIT unter dem Dach das BRK. Nun hat es einen Wechsel an der Spitze des Fachdienstes gegeben. Dr. Birgit Wahl und Iris Menzinger bleiben der Notfallseelsorge treu, aber nicht mehr in leitender Funktion in Erding, sondern unter anderem im Landesverband. Nachfolger sind Sven Haarkötter, bislang Menzingers Stellvertreter, sowie Danuta Pfanzelt. Wahl kam 1999 zum KIT, Menzinger vor 15 Jahren. Neuer Fachlicher Leiter ist der Erdinger Stadtpfarrer Martin Garmaier, seit Jahren Notfallseelsorger.



Infos und Spenden: Wer sich für die Arbeit des KIT interessiert, wendet sich an die Rufnummer (0 81 22) 9 76 20. Spendenkonto: Sparkasse Erding IBAN: DE48 7005 1995 000 0160 55, BIC: BYLADEM1ERD

