Kita-Gebühren steigen ab Herbst jährlich

Von: Hans Moritz

Teilen

Nicht gleich die Schuhe ausziehen wird es den Eltern mit Kindern in einer der 19 Erdinger Kitas. Aber die Betreuung wird teurer. Die Gebühren steigen im September und in den Folgejahren dann regelmäßig. © Friso Gentsch/dpa

In der Stadt Erding besuchen gut 1600 Mädchen und Buben die 19 Kindgärten, -krippen und Horte. Ihre Eltern blieben die vergangenen fünfeinhalb Jahre von Gebührenerhöhungen verschont. Das ändert sich im September.

Erding - Dann wird die Stadt Erding als Trägerin des St.-Antonius-Kindergartens und dessen Außengruppen erstmals seit 2017 wieder an der Preisschraube drehen. In den Jahren danach sollen die Elternbeiträge jährlich steigen. Das beschloss am Dienstag der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrates einstimmig.

An sich gilt dieser Beschluss nur für das Antonius-Heim, das sich in unmittelbarer Trägerschaft der Stadt befindet. Es gilt jedoch als sicher, dass auch die anderen Träger der übrigen 18 Kitas im Stadtgebiet nachziehen werden. Das sind unter anderem Kirchenstiftungen, die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt und das Bayerische Rote Kreuz. Denn es ist das allgemein anerkannte Ziel, dass in Erding einheitliche Tarife gelten, damit sich die Träger untereinander keine Konkurrenz machen, sondern eine möglichst große Vielfalt an pädagogischen Konzepten bieten können.



In der Sitzung erinnerte Bartholomäus Aiglstorfer von der Verwaltung daran, „dass wir früher die Gebühren immer alle drei Jahre angepasst haben“. Wegen Corona und der sich stetig verändernden Betreuungsphasen zwischen Schließung und (Teil-)Öffnung habe man darauf aber seit 2020 verzichtet.



Aiglstorfer machte deutlich, dass man nun aber handeln müsse, „denn die Ausgaben in allen Bereichen haben sich erhöht“. Als Beispiele nannte er die Energiepreise und höhere Löhne. Heuer soll bekanntlich eine weitere Lohnrunde folgen.



Dennoch, so Aiglstorfer, falle die Erhöhung maßvoll aus – von 1,20 auf 1,40 Euro pro Betreuungsstunde. Bei der Krippe steigt der Stundensatz heuer im Herbst von 2,40 auf 2,80 Euro.



Doch das ist nur der erste Schritt, der zum neuen Kindergartenjahr im September 2023 kommt. In den Jahren darauf, so Aiglstorfer weiter, sollen die Gebühren pro Jahr um drei Prozent, bezogen auf die Betreuungsgebühr, heraufgesetzt werden. Alle Kindergartenkinder werden unverändert mit 100 Euro pro Monat vom Staat entlastet. Bei kürzeren Betreuungszeiten ist dadurch der Kita-Besuch für die Eltern faktisch gebührenfrei.



Zur Veranschaulichung hatte Aiglstorfer mehrere Beispielrechnungen dabei. Wer sein Kind täglich 4,25 Stunden betreuen lässt, zahlt aktuell 102 Euro im Monat, ab September werden es 119 Euro sein, in den Jahren darauf dann 122,57 und 126,25 Euro. So sieht es bei 8,25 Stunden pro Tag aus: Aktuell werden 198 Euro berechnet, ab September dann 231 Euro und in den Jahren darauf 237,93 und 245,07 Euro. Aiglstorfer betonte, „dass wir deswegen immer noch weit von einem Gewinn entfernt sind“. Die Elternbeiträge nur im Antonius-Heim hätten 2022 bei 168 000 Euro gelegen, nach der ersten Erhöhung erwartet die Stadt Mehreinnahmen von 11 200 Euro. Zuletzt ergaben sich laut Leistungsbericht der Stadt ungedeckte Kosten pro Kind und Jahr von knapp 3100 Euro.



OB Max Gotz (CSU) war die Botschaft wichtig, „dass wir weiter maßvoll vorgehen“. Verena Comperl (Grüne) empfand es dennoch als „krass“ und heftig“, dass von nun an die Gebühren jährlich steigen. Allerdings seien drei Prozent in der Tat maßvoll, weil noch unter der Inflation.



Was ihr stärker missfiel: „Ich finde es falsch und schade, dass es keinen Geschwisterrabatt gibt.“ Darauf erwiderte Aiglstorfer, „dass der Betreuungsbedarf bei jedem Kind gleich groß ist, ebenso die Anforderungen ans Personal“. Deswegen gebe es den Rabatt in Erding nicht.



Da gab Comperl zu bedenken, „dass das Mittagessen von 70 Euro noch obendrauf kommt“. Hier schaltete sich Gotz ein und verwies darauf, „dass dafür daheim nicht gekocht werden muss“. Und sein Eindruck sei, dass es manchen Kindern gut tue, einmal am Tag das Essen aus der Kita zu erhalten. ham