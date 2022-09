„Das geht zulasten der Qualität“

Viele Kinder, zu wenig Erzieherinnen und Kinderpfleger: Vor diesem Dilemma stehen nicht nur die Kitas, sondern auch Sozialministerin Ulrike Scharf. Unser Bild zeigt eine Krippengruppe im BRK-Kinderhaus „Die Wolperdinger“. © Hans Moritz

Bei einem politischen Seiltanz ist Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) in einem Sturm der Entrüstung gelandet. Die Erdinger Stimmkreisabgeordnete muss den Spagat zwischen Eltern auf der Suche nach einem Betreuungsplatz und dem Qualitätsanspruch der Kita-Erzieherinnen schaffen.

Erding - Angesichts des Personalmangels im sozialen Bereich kommt das der Quadratur des Kreises gleich. Und das Problem wird eher größer, denn ab 2026 haben Familien einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter.



Der Shitstorm nahm am Donnerstag seinen Lauf. Denn Scharf will die im Bayerischen Kinderbildungsgesetz verankerte sogenannte Experimentierklausel aktivieren. Mit ihr bekommen Kommunen und Träger von Kitas neue Freiheiten bei der Schaffung zusätzlicher Plätze, so die CSU-Politikerin – vorerst befristet auf zwei Jahre. Dazu will Scharf den Modellversuch „Mini-Kita“ starten: Hier können zum einen 15 statt bisher zwölf Krippenkinder betreut werden. Zum anderen sinkt der verpflichtende Fachkräftanteil von 50 auf 33 Prozent, ohne Fördergelder zu gefährden. Bei Anwesenheit einer Fachkraft kann die Großtagespflege von zehn auf 15 Kinder ausgeweitet werden.



Dritter Punkt sind neue Einstiegsgruppen. In ihnen sollen sich Mädchen und Buben an Krippe und Kindergarten gewöhnen – mit geringeren Anforderungen an das Personal. Auch ukrainische Kinder sollen so aufgefangen werden.



Scharf betont, dass sich die Experimentierklausel „nicht auf den regulären Kita-Betrieb bezieht“. Da ändere sich nichts. Es sei ihr aber ein großes Anliegen, „so vielen Kindern wie möglich einen Betreuungsplatz bieten zu können“. Viele Eltern seien darauf angewiesen. „Und wegen der Inflation werden sicher viele künftig noch mehr arbeiten müssen“, sagt die Ministerin im Gespräch mit unserer Zeitung.



Die Fachkräfte vor Ort sehen das anders. Sie fürchten um den Qualitätsstandard in den Gruppen und ein Unterlaufen der vierjährigen Ausbildung zur Erzieherin. Silvia Makas, Bereichsleiterin der BRK-Kitas im Kreis Erding, weist darauf hin, „dass es beim Personal schon jetzt spitz auf Knopf steht“. Dürften noch mehr Kinder – zwölf in der Krippe, 24 im Kindergarten – eine Gruppe besuchen dürfen, verschärfe sich der Mangel noch. „Zum Teil müssen wir heute schon ein Auge zudrücken, und es ist vorübergehend nur eine Erzieherin in einer Gruppe.



Wenn dann noch Abholzeit ist und Eltern eine Rückmeldung haben wollen, „dann ist der Rest unbeaufsichtigt“. Passiere dann etwas, „stehen wir mit einem Bein im Gefängnis“. Und die Kleinsten, so Makas weiter, bräuchten eine intensive Begleitung beim Essen, Füttern oder Windelwechseln.



Ihre zweite große Sorge: „Das würde zulasten der Qualität gehen, die wir mühsam aufgebaut haben.“ Und die von Scharf ins Feld geführten Assistenzkräfte mit einer geringeren Qualifikation „gibt es bereits. Das ist nichts Neues.“



Heidi Stelzer, Leiterin des Kindergartens Pusteblume in Dorfen, weist ebenfalls auf die bereits heute angespannte Personalsituation hin, „die sich durch Corona massiv verschärft hat“. Sie verstehe den Ansatz, so viele Kinder wie möglich betreuen zu können. Stelzer fragt sarkastisch, „ob wir wirklich die Zeit zurückhaben wollen, wo sich zwei Ordensschwestern um 50 Mädchen und Buben gekümmert haben“. Kita heute sei eben nicht nur Beaufsichtigung, sondern Bildungs- und Erziehungsarbeit. Die drohe nun stark zu leiden. „24 Kinder in der Gruppe sind heute schon eigentlich zu viel“, so Stelzer. Der Staat müsse an anderer Stelle ansetzen: „Den Beruf attraktiver machen, damit ihn wieder mehr junge Leute ergreifen.“



Mariella Grasso-Adams leitet mit dem AWO-Kinderhaus Hand in Hand in Erding eine der größten Einrichtungen im Landkreis. Für sie steht fest: „Größere Gruppen stellen einen Qualitätsverlust dar. Es kann doch nicht der Anspruch sein, vor allem die Kinder von der Straße wegzubekommen.“



Die Grünen heben die Auseinandersetzung auf die lokalpolitische Ebene: „In Bayern gibt es zu wenig Betreuungsfachkräfte. Dafür hat die CSU selbst gesorgt, indem sie die Problematik des Fachkräftemangels nicht konsequent angegangen hat“, sagt Konrad Thees, Sprecher des Ortsverbands und der Grünen Jugend. Die Gruppen zu vergrößern, nur um den Rechtsanspruch auf Betreuung zu erfüllen, sei „ein Affront gegen die frühkindliche Bildung“. Die Probleme würden nur verschoben, was die Lage verschlimmere, so Thees.

