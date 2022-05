Erding: Kleine Küken, große Aufregung

Von: Hans Moritz

Gespanntes Warten auf die ersten Küken aus der Wärmebox: Die Klasse 4b mit Lehrerin Sandra Friedrich (hinten) und Lehramtsstudentin Hanna Ertl (l.) hat aufregende und praxisnahe drei Wochen hinter sich. © Hans Moritz

Darauf haben die Grundschüler am Ludwig-Simmet-Anger in Erding wochenlang gewartet. Die ersten Küken sind an der Schule geschlüpft. Und sie waren live dabei.

Altenerding – Seit drei Wochen herrscht in der Grundschule am Ludwig-Simmet-Anger helle Aufregung – bei Schülern wie Lehrern. Denn in einem derzeit nicht genutzten Klassenzimmer liegen zahlreiche Eier in einer Wärmebox. Kaum eine Minute vergeht, in der nicht eines der Kinder nachsieht, ob das erste Küken vielleicht schon geschlüpft ist.

Am Donnerstag war es soweit: Pünktlich nach 21 Tagen pickte sich das erste Viecherl durch die Schale. Im Lauf des Tages folgten seine „Geschwister“. Für die Mädchen und Buben waren es einmalige Momente. Ermöglicht hatte sie Lehramtsstudentin Hanna Ertl, die derzeit als Mobile Reserve am Simmet-Anger ist. Ihr Freund ist Hühnerzüchter – und so kam es zu dem einmaligen Projekt im Heimat- und Sachkundeunterricht in den drei vierten Klassen.

Lehrerin Sandra Friedrich von der 4b berichtet: „Wir haben uns intensiv mit Hühnern und Eiern beschäftigt, mit Aussehen und Ausbrüten, Haltungsformen und den Stempeln auf den Eiern.“ Mit einer speziellen Lampe konnten die Kinder das Wachstum der Küken mitverfolgen. Xhenajd erzählt, es sei besonders spannend gewesen, den Herzschlag der Küken im Ei zu sehen. Angelina fand es toll mitzuerleben, wie die Eier erste Risse bekamen, hineingepickt von den Küken. Für Aylis war es aufregend, „wie sich die Küken im Ei bewegen“. Diesen Unterricht werden sie nicht vergessen.