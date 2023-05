Inflation: Höherer Gartler-Beitrag vertagt

Von: Hans Moritz

Nach der riesigen Nachfrage nach Parzellen der Kleingartenanlage am Erdinger Volksfestplatz in der Coronazeit war im Jahr 2020 die Bewerberliste geschlossen worden. Und das bleibt sie auch, informierte Vorsitzender Bernd Grabert in der Hauptversammlung.

Erding - Weiter berichtete er im Blumenhof, dass derzeit 24 Anwärter auf einen Garten warteten. „Es wäre unredlich, noch weitere Bewerber aufzunehmen, die dann jahrelang warten müssen“, so Grabert weiter.



Er blickte auf ein „erfolgreiches Gartenjahr“ zurück, auch wenn nur 45 der 214 Pächter zur Hauptversammlung erschienen waren. War im Vorjahr eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von 43 auf 50 Euro beschlossen worden, so zeigte sich der Verein hier angesichts der allgemeinen Teuerung kulant: Abgebucht wurde nur der alte Betrag, die Erhöhung werde auf das nächste Jahr verschoben, so Grabert.



Zufrieden war der Vorstand mit den Veranstaltungen wie dem „Tag des Gartens“, dem Ausflug zum Christkindlmarkt auf Schloss Guteneck und der Weihnachtsfeier. „Der Verein lebt nur, wenn viele teilnehmen“, betonte Grabert.



Doch neben den Vergnügungen gab es auch viel zu tun für die Gartler: Vor allem die Neugestaltung des Rondells habe viel Arbeitskraft und Geld gekostet, was sich aber auch gelohnt habe, denn „es ist ein schöner Anblick, über den ich mich jeden Tag freue“, meint der Vorsitzende. Auch die Obstwiese war arbeitsintensiv mit dem erforderlichen Baumschnitt und Nachpflanzungen, ebenso wie beim Trockenbiotop.



Wenig ergiebig war eine Begehung mit dem Wasserwirtschaftsamt zum Thema Hochwasserschutzkonzept vor einigen Wochen. „Man hat das Gefühl, die Vorschläge entstehen am Schreibtisch ohne Kenntnis der Lage vor Ort“, bedauert der Gartlerchef.



Und noch etwas brannte ihm auf den Nägeln: Mit Beweisfotos wurde das Treiben von Müllsündern belegt, die ihren Hausmüll in den Grüncontainern ablegen, vermutlich Leute aus den eigenen Reihen. „Sprecht die Leute drauf an, wenn ihr was mitbekommt“, so sein Appell.



Anmahnen musste er auch die Aktualisierung der Kontaktdaten, die dringend nötig sei, um eine Kontaktaufnahme in Notsituationen zu ermöglichen. Aktueller Anlass war die Einbruchsserie in 20 Gärten im Februar 2023, wo man die Pächter schnell kontaktieren wollte, um die Schäden zu dokumentieren. „Von den Tätern ist noch nichts bekannt, es wurden aber DNA-Spuren gesichert, die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu Überführung der Täter führen“, so Graberts Hoffnung.



Einen Überblick über die Finanzlage des Vereins gab 2. Kassier Manfred Kempke. Im Jahr 2022 entstanden Einnahmen von 78 228 Euro und Ausgaben von 77 767 Euro, der Endstand über alle Konten beträgt 44 061 Euro.



Als Vertreterin der Stadt Erding würdigte 2. Bürgermeisterin Petra Bauernfeind die „sehr ansprechende Gartenanlage und die Arbeit des Vereins“ und versprach, die Infos zum Hochwasserschutz ins Rathaus mitzunehmen.



Für das laufende Jahr steht mit dem „Tag des Gartens“ am 10./11. Juni und einer Fahrt zur Landesgartenschau in Freyung die Highlights des Gartenjahres bevor. Viel Freude konnte Vorstand Grabert jetzt schon den zahlreichen treuen Gartenpächtern bereiten, die mit einer Urkunde und einem Gärtnerei-Gutschein für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden. ge