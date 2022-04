Grundschule Klettham ist jetzt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“

Eine von mehr als 3000 Schulen in Deutschland

Die Grundschule Klettham darf sich jetzt offiziell „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nennen.

Klettham – Die Grundschule Klettham wurde offiziell ins Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen und darf das zugehörige Logo tragen. Die Patenschaft haben Musiker Andi Starek aus Eichenried und Kindersporttrainerin Andrea Merkert übernommen, die gemeinsam hinter dem Projekt „Schlawindl Move“ stecken.

„Mein Herzenswunsch war es, dass wir generell unser Schulklima verbessern, dass wir ein besseres Gemeinschaftsgefühl bekommen, einen guten Zusammenhalt, und dass es an unserer Schule keine Fremdenfeindlichkeit gibt“, berichtet Ingeborg Bruns, Rektorin der Grundschule Klettham. Die Idee, sich um die Aufnahme ins Netzwerk zu bewerben, reiche schon zwei Jahre zurück, doch Corona habe das Projekt ausgebremst.

Grundschule Klettham hatte sich noch vor Pandemie um Titel beworben

„Wir haben uns noch vor der Pandemie beworben und begonnen, die Bedingungen zu erfüllen“, erzählt Bruns im Gespräch mit unserer Zeitung. Zu diesen Bedingungen gehört, dass sich mindestens 70 Prozent aller Mitglieder der Schulgemeinschaft, von den Schülern bis zum Hauspersonal, mit ihrer Unterschrift verpflichten, konsequent gegen Ausgrenzung und Diskriminierung vorzugehen, bei Konflikten einzugreifen und bereit zu sein, zum Thema regelmäßige Projekttage durchzuführen.

„Wir zeigen Haltung, wir werden aktiv, und wir kümmern uns alle miteinander um ein respektvolles, friedvolles Zusammenleben innerhalb der Schulgemeinschaft, das wir auch nach außen zeigen“, erklärt Bruns. Als Pate konnte Starek gewonnen werden. „Er ist wegen seines Engagements bei den Orienthelfern prädestiniert dafür und hat auch gleich zugesagt, da er mit unserer Schule sehr verbunden ist“, sagt Bruns. Zweite Patin ist Merkert, die mit Starek das Bewegungsprojekt „Schlawindl Move“ ins Leben gerufen hat, in Klettham zudem Schulassistentin und Mitarbeiterin im Ganztag ist.

Andi Starek ist nicht nur auf dem Papier Pate

Für Starek ist es bereits die vierte Patenschaft, unter anderem hat er dieses Amt für seine Heimatgrundschule Moosinning übernommen; dennoch habe er auch hier nicht gezögert. „Mir ist es wichtig, dann auch Projekte mit den Schulen zu machen, mich um sie zu kümmern.“ Das schätzt auch die Schule. „Andi Starek ist kein Pate auf dem Papier, sondern er lebt es mit uns. Da sind wir schon stolz“, sagt Bruns.

Obwohl die Schule alle Bedingungen noch vor der Pandemie erfüllt hatte, konnte erst jetzt die offizielle Titelverleihung stattfinden. Es wurde der Schulsong gesungen, und als Höhepunkt gemeinsam mit den Kindern Stareks Lied „Wir stehen nicht auf Rassismus“. Ron Otto, Regionalkoordinator für Oberbayern, war per Video zugeschaltet. Live dabei waren OB Max Gotz und Schulrat Stephan Rettig, außerdem alle Klassensprecher und ihre Stellvertreter.

Bereits über 3000 Schulen haben den Titel bereits

„Alle anderen waren mit ihrer Lehrkraft in den Klassenzimmern, dorthin wurde der Festakt live übertragen, sodass alle diesen wunderbaren Moment miterleben konnten“, berichtet Bruns und ist stolz: „Es gibt mehr als 3000 ,Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage’ in Deutschland, und wir sind jetzt eine davon.“ Das Schild habe man bereits erhalten, die offizielle Urkunde komme noch per Post.

Bruns ist es wichtig zu betonen, dass es sich nicht um eine Auszeichnung für bereits Erreichtes handle. „Es ist vielmehr eine Selbstverpflichtung für Gegenwart und Zukunft. Wir müssen uns jetzt auf den Weg machen.“ Dafür sollen regelmäßig Aktionen und Projekte stattfinden, auch mit Unterstützung der Paten. Bruns Wunsch wäre es, eine Arbeitsgruppe Antirassismus an der Schule zu gründen, die sie gern selber leiten würde. „Wir sind außerdem dabei, einen Klassenrat zu installieren, und unsere Schulsozialarbeiterin hat Streitschlichter gegründet, die jetzt ausgebildet werden.“

Kinder aus 26 Nationen besuchen die Schule

Einmal im Monat treffe sich zudem die Schulgemeinschaft im Foyer, dafür bereite immer eine Klasse etwas vor – ein Lesestück, Gedicht oder Lied. „Die Kinder sind mit Feuereifer dabei“, versichert die Rektorin.

Derzeit besuchen Mädchen und Buben aus 26 Nationen die Schule. Hinzu kommt die Willkommensgruppe, in der aktuell zehn Flüchtlingskinder aus der Ukraine von Förderlehrerin Renate Eßbaumer und einer ukrainischen Lehrkraft unterrichtet werden.

