Neue Orgel: Endlich am Ziel

In der Erlöserkirche wird bald die neue Orgel eingeweiht – Förderverein seit 27 Jahren aktiv

Einen langen Atem bewies die evangelische Kirchengemeinde in Erding bei der Spendensammlung für eine dringend erforderliche neue Orgel in der Erlöserkirche in Klettham, nun steht die Einweihung des neuen Instrumentes kurz bevor.

Erding - Am ersten Adventssonntag, 27. November, wird die Orgel in einem Festgottesdienst erstmals in Betrieb genommen. Ein Besuch auf der Baustelle.



Dass die alte Orgel mangelhaft und quasi eine Fehlkonstruktion war, hatte schon der damalige Kantor Karl Maria Doll kurz nach dem Einbau im Jahr 1966 festgestellt. Man behalf sich lange mit dem Instrument, doch dann wurde im Jahr 1995 der Evangelische Orgelbauverein Erding gegründet – mit dem Zweck, Spenden für den Kauf einer neuen Orgel zu sammeln, wie die heutige Vorsitzende Andrea Jarmurskewitz berichtet. Ein ambitioniertes Vorhaben, waren doch für den Neubau mit Einbau insgesamt gut 240 000 Euro erforderlich.



Unzählige Benefizveranstaltungen und Konzerte brachten Spenden in den Topf, aber auch Privatspenden von Mitgliedern, die sich zum Geburtstag statt Geschenken Geld für die neue Orgel wünschten. Sogar die bekannte Geigerin Martina Eisenreich konnte für ein Benefizkonzert in der Kirche gewonnen werden. Aber auch Kantorin Regina Doll-Veihelmann mobilisierte viele ihrer Kollegen und Freunde zu einem musikalischen Einsatz.



Eine treibende Kraft bei der Spendensammlung sei auch der frühere Orgelvereins-Vorsitzende Jürgen Bickhardt gewesen, der mit kreativen Ideen wie der Musikinstallation „Dreiklang“ die Spendeneinnahmen ankurbelte, wie Jarmurskewitz betont.



Als weitere Einnahmequelle dient dem kreativen Verein die Vergabe von Patenschaften für einzelne Orgelpfeifen. Für einen Betrag von 25 bis 200 Euro, je nach Größe der Pfeife, kann der Pate sich sogar eine Orgelpfeife aussuchen, für die er die Patenschaft übernehmen will.



Seit 2017 ist Christoph Keller als Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde tätig. „Da war die Ausschreibung für die neue Orgel schon gelaufen, ich musste nur noch den formellen Auftrag erteilen“, erklärt der Pfarrer. Die Leistung der Kirchengemeinde sei umso höher zu schätzen, da die neue Orgel ohne Zuschüsse der Landeskirche finanziert werden musste. Kleinere Zuschüsse erhielt die Kirche vom Freistaat Bayern, vom Landkreis Erding und von der Zollner’schen Leihfondsstiftung der Stadt Erding. Der immense Restbetrag wurde aber über Spenden generiert.



„Das ist ein Glanzbeispiel für ehrenamtliches Engagement über so eine lange Zeit“, sagt Keller begeistert. Viel bewegt habe sich in seiner Amtszeit, meint der Pfarrer, der schon die Fertigstellung der Kirchenrenovierung 2019 und die Renovierung des Gemeindehauses 2021 miterleben konnte. Nun steht mit der Inbetriebnahme der neuen Orgel ein weiteres Highlight für die Gemeinde bevor.



Leicht habe man sich die Auswahl nicht gemacht, als nach der Ausschreibung letztlich vier Angebote vorlagen, berichtet Martina Münzer, Vizevorstand im Orgelbauverein. „Wir haben mit dem Kirchenvorstand die verschiedenen Orgelbauer in ihrer Werkstatt besucht“, ergänzt Doll-Veihelmann. Beauftragt wurde schließlich die Orgelbaufirma von Christoph und Matthias Kaps aus Eichenau, die derzeit mit dem Einbau des wertvollen Instrumentes beschäftigt sind.



Nach den Vorgaben des Denkmalschutzes darf sich optisch am Orgelgehäuse nichts ändern, deshalb sind weiterhin die alten Pfeifen zu sehen. Die neuen Register werden Stück für Stück dahinter eingebaut. Wie es sich die frühere Pfarrerin Andrea Oechslen gewünscht hatte, wird die neue Orgel auch mit einem sogenannten „Zimbel-Stern“ ausgestattet, der einen weihnachtlichen Klang wie bei einem Glockenspiel erzeugt.



Die alte Orgel ist bereits seit drei Jahren außer Betrieb, als Ersatz dient eine kleine elektrische Orgel mit Lautsprecher. „Das war zwar ein guter Ersatz, aber zu einer richtigen Orgel macht es einen gewaltigen Unterschied“ erklärt die Kantorin, die schon sehr gespannt ist auf den Klang der neuen Orgel.



Sie freut sich auch über den neuen Spieltisch aus Eichenholz, an dem sie schon bald die unterschiedlichsten Musikstücke spielen kann. „Der Spieltisch gilt ja als Visitenkarte eines Orgelbauers“ weiß die versierte Musikerin. Ihr Verdienst ist es auch, dass die Zuhörer die Unzulänglichkeiten der alten Orgel meist kaum registriert hatten, da die Kantorin die Orgelschwächen schon bei der Auswahl ihrer Stücke berücksichtigte und bestimmte Register nicht mehr bespielte.



Die studierte Kirchenmusikerin ist auch gerne bereit, interessierte Orgelschüler zu unterrichten, Voraussetzung dazu seien jedoch gute Klavierkenntnisse.



Noch steht das Gerüst am Orgelgehäuse, und auf der Empore zeugt allerlei Werkzeug von den Aktivitäten der Orgelbauer, doch bis zur Einweihung am 1. Adventssonntag wird alles bestens vorbereitet sein für den großen Moment.



Nach einem Festgottesdienst um 10 Uhr mit Regionalbischof Christian Kopp gibt es einen Empfang, an dem auch zahlreiche Ehrengäste teilnehmen werden. Pfarrer Keller freut sich auf viele Besucher, die mit der evangelischen Kirchengemeinde diesen langersehnten Moment feiern, wenn endlich wieder ein großartiger Orgelklang in dem Gotteshaus zu hören ist. Am gleichen Abend wird der Orgelsachverständige Klaus Geitner die Freunde der Orgelmusik mit einem Orgelkonzert unterhalten.

