Klettham-Nord: So schön wird die neue Ortsmitte

Von: Hans Moritz

Die Entwürfe für die neue Ortsmitte von Klettham-Nord stellte OB Max Gotz gestern Nachmittag vor. © Hans Moritz

Dass es gelingen kann, einen etwas in Vergessenheit geratenen Stadtteil aus dem Schatten zu holen und die Menschen zusammenzubringen, beweist das Quartiersmanagement Klettham-Nord, 2019 angestoßen von der Stadt Erding.

Erding - Nun steht der nächste Schritt an, und es wird der größte sein in dem Viertel rund um die evangelische Erlöserkirche: die Umgestaltung des Straßenraums im Bereich der Friedrichstraße. Der von der Stadt ausgelobte Architekten-Wettbewerb ist entschieden. Gewonnen ihn hat das Büro Lex Kerfers Landschaftsarchitekten und Stadtplaner aus Bockhorn.



Das ist geplant: Der Quartiersplatz wird nach den Worten von Jury-Vorsitzendem Peter Wich gestern Nachmittag bei der Vorstellung der Entwürfe, durch eine durchlässige Pergola nach Norden und neue Bäume zur Karlstraße hin klar begrenzt. Außerdem soll ein lang gezogener Brunnen Sitzmöbel und Wasserspiel bieten sowie für eine Abgrenzung zum Verkehrsraum sorgen. Innerhalb eines einheitlichen Pflasterbelags werden „differenzierte und qualitätvolle Teilräume“ als Angebote geschaffen.



Die Friedrichstraße wird in Richtung Süden leicht verschwenkt. Eine einheitliche Oberflächengestaltung soll der Verkehrsberuhigung dienen. Zudem, freute sich OB Max Gotz, werde ein weiterer Platz entstehen – und zwar westlich vor dem Haupteingang zur Kirche und dem Bürgerhaus St. Prosper.



An dem Wettbewerb hatten sich neun Büros beteiligt. „Ziel der Stadt als Ausloberin ist, den Bereich um die Erlöserkirche und an der Kreuzung von Friedrich- und Karlstraße zu einem Treffpunkt für den Stadtteil zu machen“, betonte Gotz bei der Vorstellung der Siegerentwürfe. Der künftig multifunktional nutzbare Platz – zum Beispiel für Märkte oder Feste – solle als Begegnungsort dienen und Aufenthaltsqualität aufweisen. „Durch die Neugestaltung des Straßenraums soll er außerdem einen Beitrag zu Klimaschutz und Klimaanpassung leisten“, so der Rathauschef.



Die siebenköpfige Jury aus Fachleuten sowie Vertretern des Stadtrats und des Kletthamer Quartiersbeirats entschied sich für den „gelungenen, überzeugenden und differenzierten Wettbewerbsbeitrag“ aus Bockhorn, „der durch die Vielfältigkeit der Freiraumangebote beste Voraussetzungen für eine lebenswerte und lebendige Quartiersmitte für Klettham schafft“, wie es im Protokoll der Preisgerichtssitzung heißt. Der Entwurf überzeuge durch die „klare gestalterische und funktionale Ordnung des Gesamtareals“. Gotz meinte: „Es ist gut, nicht nur in die Zentren zu investieren. Und wir lernen hier für künftige Großprojekte, etwa wie wichtig Möglichkeiten der Begegnung sind.“



Und wie geht es jetzt weiter: „Der Stadtrat hat das letzte Wort, er vergibt die Aufträge“, so Gotz. Daher könne man über Baubeginn und Kosten noch nichts sagen.



Lex Kerfers verfügt über zahlreiche Referenzen, im Kreis Erding aktuell das Kinderhaus St. Erhard in Walpertskirchen, in Finsing die Freianlagen der Sporthalle und nicht zuletzt der Masterplan für das Baugebiet Poststadl an der B 388 in Erding. Aufträge hat das Büro aber in ganz Bayern. Die Entwürfe sind bis 19. März am Quartiersbüro ausgestellt. ham