Klimaschutz: Jahrhundertaufgabe muss in die Köpfe

Von: Hans Moritz

Kraftwerk aufs Dach: Mit mehr Photovoltaik ließe sich der Verbrauch fossiler Energien im Erdinger Land noch erheblich drosseln. © Hendrik Schwartz/Fotolia

Beim Klimaschutz will der Landkreis vorankommen. Jetzt haben drei Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorgelegt.

Erding - Als der Landkreis im Februar 2020 lokale Akteure zum Klimaschutzgipfel rief, war Corona erst im Anzug und der Ukraine-Krieg mit seinem plötzlichen Engpass an Gas und Strom noch weit entfernt. Doch auch nach den Verwerfungen steht fest: Der Schutz des Planeten ist eine Jahrhundertaufgabe. In Erding gründeten sich drei Arbeitsgruppen, um beim Klimaschutz voranzukommen.



Nach den ersten Sitzungen wurde nun im Umweltausschuss des Kreistags eine erste Bilanz präsentiert. Noch sind es nur Vorschläge. Doch Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) kündigte an, einige von ihnen dem Kreistag zum Beschluss vorzulegen.



Für die Arbeitsgruppe Energieerzeugung sprach Michael Perzl, Klimaschutzmanager des Landkreises. An oberster Stelle steht hier die Aufklärung der Bürger, betonte Perzl, etwa mittels eines eigenen Portals auf der Landkreis-Homepage, durch Themenabende sowie Faltblätter über Einsparmöglichkeiten und Zuschüsse.



Kommunen sollen laut Perzl einen Leitfaden für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen erhalten, Handwerker zu Fortbildungsveranstaltungen eingeladen werden.



Für Gewerbegebiete schlägt die Arbeitsgruppe eine Untersuchung vor, wo zusätzliche PV-Anlagen möglich sind. Denkbar seien zudem mehrere Kataster – für Solar-, Gründach und Wärmepotenziale. Die Energievision Erding, die öffentliche Gesellschaft, welche die Wende voranbringen soll, müsse bekannter werden.



Thomas Gneißl (FW) fragte, ob man sich nicht einer Energieagentur anschließen könne. Dazu erwiderte Bayerstorfer, dass das bereits geprüft worden sei. Der Antrag sei dann aber mangels Praktikabilität zurückgestellt worden.



Die von Andreas Neumaier, Leiter der Abfallwirtschaft, vertretene Arbeitsgruppe Ressourcen & Plastikvermeidung möchte die Bürger mit Kampagnen zur Müllvermeidung animieren. Er unterstützt das Bestreben, ein gemeinsames Mehrwegsystem für Gastronomie und Lebensmittelhandwerk einzuführen. Das Verfahren dazu läuft schon länger, ist bislang aber nicht konkret geworden. Auch hier soll die Öffentlichkeit über mehrere Kanäle informiert werden. Neumaier berichtete, dass man sich vorstellen könne, Schulklassen die Müllsortieranlage zu zeigen, um sie für das Thema Wegwerfgesellschaft zu sensibilisieren.



Die Arbeitsgruppe Verkehr & Mobilität, geleitet von Katrin Neueder von der Kreisverwaltung, schlägt vor, eine Ringbuslinie zwischen Dorfen, Taufkirchen und Landshut einzurichten, um dem Strom der Arbeitnehmer und Kunden zu folgen. Das Thema Carsharing, das beispielsweise in Erding gut funktioniert und laufend ausgebaut wird, müsse noch besser beworben werden. Diese Arbeitsgruppe will zudem den vorliegenden Klimaschutzatlas häufiger zu Hand nehmen und Teilbereiche in Vorträgen vorstellen.



Grundsätzlich befanden die Teilnehmer, darunter auch Mitglieder von Fridays for Future (FFF), dass sich der Landkreis Erding beim Klimaschutz „auf einem sehr guten Weg befindet“, so Matthias Huber von der Verwaltung. Man müsse die Bürger aber insgesamt noch besser informieren, um individuelles Handeln für mehr Klimaschutz und Ressourcenschonung zu verbessern.



Einig ist man sich, dass das vorhandene Personal im Landratsamt dazu nicht ausreicht. So arbeitet etwa Klimaschutzmanager Perzl nur zu 50 Prozent für den Landkreis. Er ist zudem Geschäftsführer des Zweckverbands Geowärme. Es bedürfe folglich einer zweiten Fachkraft, um Kapazitäten zu schaffen, die Bürger aufzuklären.

