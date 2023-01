Glockengießerstadt: Erding klingt in aller Welt

Von Gerda Gebel schließen

Lange Zeit vor dem Weißbräu oder der Therme haben die Glockengießer den Ruf der Stadt Erding geprägt. Im Museum Erding findet eine Ausstellung zum Thema 150 Jahre Glockengießerstadt Platz.

Erding – Lange bevor der Weißbräu oder die Therme Erding bekannt gemacht haben, waren es meisterliche Handwerker, die den Ruf der Stadt in die Welt hinaus trugen: die Glockengießer. Welch hohen Stellenwert dieses Handwerk über 150 Jahre lang hatte, wurde jüngst bei der Installation des Kunstwerks an der Freisinger Brücke deutlich: Es zeigt einen stilisierten Glockenturm. Das Museum Erding hat den Glockengießern eine Dauerausstellung gewidmet.

Seit dem fünften Jahrhundert werden Kirchenglocken genutzt. Das althochdeutsche Wort „glocca/clocca“ wird auf das keltische „cloc“ zurückgeführt. Glockengießereien waren meist in Benediktinerklöstern beheimatet, später übten auch Laien den Beruf aus. So waren oft wandernde Handwerksgesellen unterwegs, die die benötigten Glocken gleich vor Ort herstellten. Der Beruf genoss hohes Ansehen. Ein weiteres Standbein der Handwerker war lange Zeit auch das Gießen von Kanonen.

Es gilt als reiner Zufall, dass der Erdinger Josef Bachmair, Sohn eines Kaufmanns, den Beruf des Glockengießers erlernte und in Erding einen Betrieb gründete. Dieser befand sich kurioserweise genau an dem Platz, an dem heute das Museum Erding steht. Hier nahm der Aufstieg Erdings zur Glockengießer-Stadt seinen Anfang.

+ Hommage an das berühmte Handwerk: das Kunstwerk mit der stilisierten Glocke an der Fehlbach-Brücke über die Freisinger Straße von Christian Hinz. © Peter Gebel

In einer Münchner Glockengießerei lernte Josef Bachmair der Ältere (1823- 1873) sein Handwerk und schuf dort 1849 auch sein Meisterstück. Diese Glocke hing zuerst in der Josefi-Anstalt an der Krankenhausstraße und später in der Kirche im Fendsbacher Hof. Heute ist sie im Museum Erding zu bewundern.

Als Bachmair 1850 vom Erdinger Magistrat seine Gewerbekonzession erhielt, stellte er nicht nur Glocken her, sondern hatte auch Armaturen, Feuerwehrgerätschaften, Pumpen, Mörser und sogar Wurstspritzen im Angebot. Als im Antoniusheim an der Prielmayerstraße der Kindergarten einzog, verlegte Bachmair seine Werkstatt in die Spenglerei Wild an der Spiegelgasse. Während seiner Schaffenszeit von 23 Jahren entstanden 214 Glocken.

Noch kurz vor seinem Tod schuf Bachmair als letztes Werk die Ave-Maria-Glocke für die Franziskanerkirche in Nazareth. Dieses 500 Kilogramm schwere Geläut wurde von einer bayerischen Pilgergruppe gestiftet und erreichte auf abenteuerlichem Weg seinen Bestimmungsort im Heiligen Land. Dort erklang sie erstmals am Vorabend von Allerheiligen.

Josef Bachmair starb im Alter von 50 Jahren an der Cholera. Den Betrieb übernahm sein Sohn Anton Josef Bachmair (1851-1925), der 1879 am Herzoggraben Nr. 4 ein Wohnhaus mit Gießerei errichtete. Die Werkstatt lag im hinteren Teil des Hauses zum Fehlbach hin und war bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Die Gießerei Bachmair lieferte gute Qualität, und schon bald fand man in vielen Kirchtürmen im Landkreis und in ganz Oberbayern Glocken aus Erding.

+ Meister ihres Fachs: die Erdinger Glockengießer Josef Bachmair d. Ä., Anton Josef Bachmair und Karl Czudnochowsky. © Peter Gebel

Anton Josef Bachmair war bis 1912 als Glockengießermeister aktiv und goss in dieser Zeit 566 Kirchenglocken, darunter so bedeutende wie diejenigen für die Stiftskirche in Altötting und die Pfarrkirche Ilmmünster. Ein Relief von Anton Josef Bachmair, gefertigt vom Erdinger Bildhauer Max Westner, zierte bis zur Sanierung die südliche Brüstung der Freisinger Brücke. Von dort blickte er zur alten Gießerei hinüber.

Als sich Anton Josef Bachmair 1912 zur Ruhe setzte, übernahm sein Sohn Josef Bachmair der Jüngere (1885-1914) den Betrieb, doch ihm waren nur zwei Jahre als Glockengießermeister vergönnt. Er konnte lediglich 20 Glocken gießen, darunter das neue Geläut für die Stadtpfarrkirche im Jahr 1913. Im Alter von nur 29 Jahren starb er als erster Erdinger im Ersten Weltkrieg, dem später auch sein Bruder Anton zum Opfer fiel. Nach dem Krieg führte Josefs Witwe Antonie den Betrieb mit Hilfe ihres Schwiegervaters und des Onkels Georg weiter. Bis 1936 gingen nur etwa 120 Glocken aus der Werkstatt hervor.

Als die beiden Söhne andere Berufe ergriffen, ging die Ära der Glockengießer-Dynastie Bachmair zwar zu Ende, das Handwerk jedoch lebte weiter. Denn die Bachmair’sche Gießerei wurde im Jahr 1936 an den Pfälzer Karl Czudnochowsky (1900-1977) verpachtet. Er hatte bei seinem Onkel in der Glockengießerei Ulrich in Apolda (Thüringen) gelernt und schon am Guss zur großen Glocke für den Kölner Dom mitgearbeitet.

Czudnochowsky kaufte den Erdinger Betrieb im Jahr 1948 und errichtete schon bald eine neue Werkshalle an der Feldstraße (zwischen Siedlungs- und Anton-Bruckner-Straße), da der Platz in der altem Gießerei am Herzoggraben nicht mehr ausreichte. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Glockengießer Hochkonjunktur, da die meisten Glocken eingeschmolzen worden waren, um Kriegsgerät und Munition herzustellen – wie die im Erdinger Stadtturm. So beschäftigte Czudnochowsky in seiner Blütezeit um die 100 Arbeiter. Sie schufen rund 7400 Glocken – die meisten aus Bronze, aber auch 400 davon aus dem Glockenersatzwerkstoff Euphon, einer zinnfreien Kupfer-Zink-Legierung. Euphon war günstiger in der Herstellung, hatte einen schönen Klang und war nicht von der Einschmelzung bedroht, da es nicht wieder verwendet werden konnte. Auch der Erdinger Stadtturm erhielt zwischen 1946 und 1949 fünf neue Glocken.

Aus gesundheitlichen Gründen und auch wegen zurückgehender Nachfrage schloss Karl Czudnochowsky 1971 seine Gießerei endgültig, doch viele der von ihm gegossenen Glocken erklingen heute noch. In Erding sind sie in der Wallfahrtskirche Heilig Blut, in der Fliegerhorstkirche, der Erlöserkirche Klettham und in St. Vinzenz zu hören; in München in St. Peter und in der Theatinerkirche, in Köln in der St. Mariä-Himmelfahrtskirche sowie in den Klosterkirchen St. Ottilien und Andechs. In der spanischen Klosterkirche Monserrat hängt mit acht Glocken das größte Geläut, das in Erding gegossen wurde.