Erding: Klinik-Defizit von 16,9 Millionen Euro

Von: Timo Aichele

Erding – Das Klinikum Landkreis Erding wird heuer voraussichtlich ein Defizit von 16,9 Millionen Euro einfahren. Das berichtete Landrat Martin Bayerstorfer in der CSU-Jahrespressekonferenz. Für 2022 falle der Fehlbetrag mit 13,5 Millionen Euro etwas geringer aus als ursrpünglich angenommen (15,9 Mio. Euro).

Kürzlich hätten die jährlichen Verhandlungen mit den Kassen stattgefunden. „Ich bin ernüchtert“, bilanzierte der CSU-Keisvorsitzende. Die Kassenvertreter hätten ausschließlich Ausgleichszahlungen in der vom Bund vorgegebenen Mindesthöhe in Aussicht gestellt.

Doch gerade an der Vergütung im Zusammenhang mit der Notaufnahme sehe man, dass das System nicht funktioniert. „Hier bekommen wir sehr geringe Entschädigungswerte für über 60 Prozent der Fälle.“ Denn diese hätten keinen stationären Aufenthalt zur Folge. „Dann sagen die Kassen: Ihr müsst die Leute nicht behandeln. Für all das sind die Bereitschaftsdienste zuständig.“ Es sei noch nicht so weit wie zum Beispiel in Frankreich, wo nur Patienten in der Notaufnahme aufgenommen werden, die mit dem Krankenwagen kommen.

Bayerstorfer steht der angekündigten Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach skeptisch gegenüber. „Diese ganzen Zusammenlegungen, da setze ich ein großes Fragezeichen dahinter.“ Am Standort Dorfen werde man aber auf jeden Fall festhalten. Das dortige Krankenhaus ergänze die Angebote in Erding. In Dorfen bestehe eine Fachklinik für Innere Medizin, und die Akutgeriatrie werde massiv ausgebaut. Das sei auch lukrativ. „In der Geriatrie gibt es noch vernünftige Versorgungssätze.“ Ein Pluspunkt in Dorfen sei auch der Notarztstandort.

Ein Faktor ist zudem: Die Konkurrenz in Haag gibt es nicht mehr. Die dortige Geriatrie wurde im Februar geschlossen. Gleichzeitig ist Bayerstorfer überzeugt, dass ein Ausbau der Altersmedizin in Dorfen der Klinik Wartenberg nicht schaden wird. Der Bedarf werde steigen: „Wir sind zwar einer der jüngsten Landkreise, aber auch wir werden älter.“

Über die Erdinger Anstrengungen im Zuge der Reform sagte der Landrat: „Momentan müssen wir schauen, dass wir überhaupt die Notfallstufe II erreichen können.“ Er gehe davon aus, das das Klinikum Erding dafür die Kriterien erfüllen könne. Voraussetzungen sind mindestens zehn Beatmungsbetten in der Notfall-Versorgung, 24-Stunden-Bereitschaften beim MRT und der gastroenterologischen Bereitschaft, die Akutversorgung von Schlaganfallpatienten, ein Hubschrauberlandeplatz sowie ständige Verfügbarkeit des Herzkatheters.

„Eine generelle Höherstufung sehe ich in der nächsten Zeit aber nicht realistisch“, meinte Bayerstorfer. Dieser ursprüngliche Wunsch sei wegen des nicht ausreichenden Standards in der pädiatrischen Versorgung in weite Ferne gerückt. Das sei mit erheblichen Investitionen verbunden. „Gerade bei der Pädiatrie wird aber gesagt: Ihr müsst es schon vorweisen.“

Den Bedarf einer Krankenhausreform stellte MdB Andreas Lenz nicht grundsätzlich in Frage, flächendeckende Versorgung sei allerdings ein wichtiges Gut. „Wenn man die Häuser in unterschiedliche Leistungsgruppen einteilt, dann ist die flächendeckende Versorgung mit Spitzen- und Notfallmedizin in Gefahr“, warnte er.

„Wenn man sich ausmalt, dass die Qualität in München besser ist als in Erding, dann ist klar, was passiert. Da droht eine gewisse Kannibalisierung“, sagte der Bundestagsabgeordnete. Nicht nur Patienten, auch Ärzte und Pflegekräfte würden sich daran orientieren. Der Ausgang der Reformdebatte sei „ein Damoklesschwert, das Verunsicherung bringt“.

Sozialministerin Ulrike Scharf wies auf ihren Erfolg beim 30-Millionen-Euro-Zuschuss für das Klinikum Erding hin. Erding sei eines von 13 Häusern, die es ins Jahreskrankenhausprogramm bis 2027 geschafft hätten. Das Geld sei für den Erweiterungsbau bestimmt, der unter anderem eine zeitgemäße und größere Notaufnahme aufnehmen soll – eine wichtige Voraussetzung, um in der Krankenhausreform nicht unter die Räder zu kommen.