Klinikum: CSU rügt FDP-Pläne

Von: Hans Moritz

Wie geht es weiter mit dem hoch defizitären Klinikum. Die CSU will am kommunalen Kurs festhalten. © Hans Moritz

Der CSU-Fraktionschef im Erdinger Stadtrat hat die Kreis-FDP für deren Vorschlag, das Klinikum Erding wegen hoher Verluste zu privatisieren, scharf kritisiert:

Erding - „Bürgerfern – was für ein Scheißdreck“, kommentierte Burkhard Köppen am Pfingstsonntag am CSU-Stammtisch. Dieser Schritt wäre „ein Desaster für die Versorgung der Menschen im Landkreis“. Außerdem werde sich kein Privater finden, der ein Millionendefizit trägt. Das Klinikum brauche auch zur Defizitreduzierung dringend eine größere Notaufnahme mit eigenem Chefarzt sowie dort Überwachungsbetten für Patienten, bei denen nicht sofort geklärt werden könne, ob sie stationär bleiben. Erding, so Köppen, habe herausragende Abteilungen wie die Kardiologie und die Chirurgie. Die Geburtshilfe sei für ihn unverhandelbar. ham