Kommentar: Nicht jedes Krankenhaus muss alles können

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Peter Bauersachs

Die Krankenhausreform sorgt für Aufregung, ehe Details bekannt sind. Wie können die Kliniken reagieren? Mit dieser Frage befasst sich Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Ja, das Krankenhauswesen muss reformiert werden. Die 2003 eingeführten Fallpauschalen waren notwendig, um die ausufernden Kosten einzufangen. Seither gibt es für jede Krankheit und Behandlung eine festgelegte Pauschale für die Kliniken. Das führte dazu, dass auch kleinere Häuser ihr Leistungsspektrum erheblich ausbauten, um möglichst viel abrechnen zu können.



Dass Handlungsbedarf besteht, zeigt auch die Defizit-Entwicklung am Klinikum Erding – 2022 gut 15 Millionen Euro, 2023 wohl 16 Millionen Euro. Das können Landkreis und Gemeinden auf Dauer nicht stemmen.



Doch die Reform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach droht nun den Patienten mit dem Bade auszuschütten. In der Fläche droht eine Erosion der stationären Versorgung, denn Häuser wie in Erding, Ebersberg und Freising sind im Prinzip ähnlich gestrickt – und stehen damit vor den gleichen Problemen.



Im Großraum München droht die Gefahr, dass es auf dem Land nur noch internistische und chirurgische Basisversorger gibt, während sich die medizinische Exzellenz in den (Uni-)Kliniken in München bündelt.



Das wäre fatal: Die Maximalversorger sind nicht in der Lage, alle Patienten aus dem Umland aufzunehmen. Wohin das führen würde, war erst vor wenigen Wochen zu beobachten, als die medizinische Versorgung von Kindern kurz vor dem Kollaps stand. Und bis heute ist es traurige Normalität, dass Betten und ganze Stationen wegen Personalmangels geschlossen sind. Die hohe Zahl an Covid-Intensivpatienten ist der Beweis, wie wichtig eine flächendeckende klinische Infrastruktur ist.



Was tun? Der Freistaat sollte seine aktuelle generelle Blockadehaltung aufgeben. Es liegt in seiner Hand, die bayerische Klinik-Landkarte neu zu zeichnen: mit soliden Versorgern auch in der Fläche, von denen nicht jeder alles bietet, sondern Spezialisierungen gestreut werden. Davon würden dann auch die Patienten profitieren – trotz teils weiterer Wege.

