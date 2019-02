Kreißsaal blüht wieder auf

Als bislang einzigem Haus in Bayern ist es dem Klinikum Erding gelungen, einen stillgelegten Kreißsaal wiederzueröffnen. Die Anstrengungen lohnen sich:

Erding - Seit der Wiedereröffnung der Abteilung am 20. November 2017 nach viermonatiger Schließung zieht die Zahl der Geburten wieder stark an. Hehres Ziel von Ärztinnen, Hebammen und Pflegerinnen: „Jedes zweite Baby aus dem Landkreis soll im Klinikum Erding zur Welt kommen“, hofft Chefärztin Dr. Birgit Plattner.

Wer bei der Südtirolerin einen Termin hat, muss sich in ein enges Büro zwängen, in dem ein Hochleistungsrennrad steht. Es sind zwei Symbole für die jüngere Geschichte der Geburtshilfe im Krankenhaus des Landkreises: Plattner und ihr Team mussten sich aus bescheidenen Verhältnissen nach der Schließung wieder oben bringen. Jetzt geben sie Vollgas. Und das voller Zuversicht.

Wegen Hebammenmangels hatte Klinik-Vorstandschef Sándor Mohácsi im Juli 2017 völlig überraschend die Geburtshilfe geschlossen. Die Versorgung der Schwangeren war nicht mehr rund um die Uhr gewährleistet. Landrat und Verwaltungsratschef Martin Bayerstorfer befahl seinerzeit: „Der Kreißsaal muss wieder in Betrieb gehen. Koste es, was es wolle.“ So geschah es dann auch im November 2017. Mit neun Beleghebammen ging es los. „Zeitweise sind wir wieder auf sieben runter, aber jetzt sind es sogar zehn“, freut sich deren Sprecherin Silke Bärtl.

Dieses Engagement wissen werdende Eltern aus dem Landkreis zu schätzen. 694 Geburten waren es 2016. Die Zahl sackte im Jahr der zeitweisen Schließung auf 390 ab. Voriges Jahr waren es 577 – Tendenz steigend. 600 wollen Plattner, Bärtl und ihre Stellvertreterin Dana Tegen heuer erreichen.

„Im Moment schaut es sehr gut aus“, verrät Bärtl. Seit Neujahr habe man gut 70 Babys auf die Welt geholfen, davon seien es allein in der ersten Februarhälfte 33 Neugeborene gewesen. „Unser Ziel sind etwa 700 Geburten pro Jahr“, gibt sich die Chefärztin optimistisch.

Sie hofft, möglichst viele werdende Eltern von dem Angebot in Erding überzeugen zu können, sodass diese nicht wie bisher oft in Freising, Ebersberg, München oder Landshut entbinden. „Dabei spielt Mundpropaganda natürlich eine große Rolle“, weiß die Chefärztin, verweist aber auf das Rundum-Angebot der Geburtshilfe an der Bajuwarenstraße. „Unsere monatlichen Infoabende sind sehr gut besucht, zuletzt waren über 80 Gäste da.“

Weil es so wenig Nachsorgehebammen gibt, haben Bärtl und Plattner eine Babysprechstunde für junge Mütter in den ersten Tagen nach der Geburt bei Fragen und Unsicherheiten eingeführt. Hilfe gibt es auch anonym. Hinzu kommen Säuglingspflegekurse, Wochenbett-Sprechstunden, Workshops zum Babytragen und Stillen, Beratung zu Akupunktur und Anästhesie bei der Entbindung sowie Geburtsvorbereitungskurse mit Partnern. Plattner plant zudem Symposien und Fachvorträge.

Nicht zuletzt besteht eine enge Kooperation mit dem Kinderkrankenhaus St. Marien in Landshut, das werktäglich mit einem Kinderarzt in Erding vertreten ist. Daher seien Geburten ab der 36. Schwangerschaftswoche in Erding möglich.

Plattner freut sich, dass die Geburtshilfe zusätzliche Hilfe durch sechs Kinderkrankenschwestern erhalten hat. „Sie entlasten unsere Hebammen sehr.“

Voll des Lobes ist auch Bayerstorfer: „Es ist wirklich toll, was das Team leistet. Darauf können alle Beteiligten sehr stolz sein. Die Entwicklung ist mehr als erfreulich.“