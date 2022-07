Klinikum nimmt neue Chirurgie-Ambulanz in Betrieb

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Über die Eröffnung der neuen chirurgischen Ambulanz freuen sich (v. l.) Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last, Ärztlicher Direktor Dr. Lorenz Bott-Flügel, Prof. Dr. Gerhard Konrad, Landrat Martin Bayerstorfer und Prof. Dr. Jörg Theisen. © Alexandra Anderka

Die neuen chirurgischen Ambulanzen am Klinikum Erding sind jetzt bereit, Patienten zu versorgen.

Erding - Landrat Martin Bayerstorfer eröffnete mit Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last und den Chefärzten Prof. Dr. Jörg Theisen und Prof. Dr. Gerhard Konrad am Dienstag die neuen Räume. „Ich freue mich, dass wir diese Maßnahme so unkompliziert umsetzen und damit das Angebot im Bereich ambulanter chirurgischer Versorgung noch weiter verbessern konnten“, sagte der Kreischef. Gut neun Monate dauerte die Umbauzeit.



Die neuen chirurgischen Ambulanzen befinden sich im Gartengeschoss im Bereich des Übergangs zum Medizin Campus. Hier, unweit des Hubschrauber-Landeplatzes, war bis 2018 das Bildungszentrum untergebracht. Zwei Abteilungen nutzen die neuen Ambulanzen: zum einen die Viszeral- Thorax- und Plastische Chirurgie sowie die Unfallchirurgie und Orthopädie.



Dadurch ergeben sich Synergien. „Man kann flexibler reagieren“, erklärte Theisen beim Pressetermin. Je nach Patientenaufkommen könnten die Behandlungszimmer von den beiden Abteilungen variabel genutzt werden.



Helle und freundliche Behandlungszimmer, farbenfrohe Wartebereiche und ein modern gestalteter Empfangsbereich erwarten die Patienten künftig.



Jedes Behandlungszimmer ist mit einem Bildschirm ausgestattet. „Hierauf können wir Röntgenaufnahmen oder ein OP-Video projizieren und somit die Patienten gut aufklären“, erklärt Konrad, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie. Kollege Theisen von der Viszeral- Thorax- und Plastische Chirurgie freut sich zudem über die hygienische Verbesserung: „Stationäre und ambulante Abteilungen sind getrennt, das Infektionsrisiko wird somit vermindert.“



Der Bau wurde zwischen November 2021 und Juli 2022 umgesetzt. Trotz Lieferproblemen bei der Beschaffung von Materialien und der daraus resultierenden Preissteigerungen sei das Projekt im geplanten Zeit- und Kostenrahmen durch Handwerksbetriebe aus dem Landkreis Erding entsprechend umgesetzt worden, freute sich der Landrat. Die Kosten wurden mit rund 990 000 Euro in den Haushalt eingeplant. Man erwarte jedoch, dass in der Schlussrechnung „diese Summe deutlich unterschritten wird“, so Bayerstorfer.



Die bisher genutzten Räume zum Ambulanzbetrieb sind nun dauerhaft der Notaufnahme zugeordnet, was sich schon während der Pandemie abzeichnete. Deshalb waren die chirurgischen Ambulanzen gezwungen, sich ein neues Zuhause zu suchen, was „mit der Etablierung der Räumlichkeiten im Gartengeschoss nach rund zweijähriger Interimslösung im Erdgeschoss im Bereich des Patientenmanagements nun erfolgreich umgesetzt worden ist “, resümierte Krankenhausdirektor Last bei der Eröffnung.

and