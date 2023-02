Klinikum: Personalnot hält an

Von: Hans Moritz

Personalintensiv ist die stationäre Patientenversorgung, so wie hier in der Notaufnahme des Klinikums Erding. Das Problem: Immer mehr Krankenhauspersonal kann nicht mehr. Das bringt die Häuser in wirtschaftliche Nöte. © Hans Moritz

Das Klinikum Erding hat 2022 besser abgeschlossen als 2021, aber deutlich schlechter als geplant. Auch wenn 2023 gut begonnen hat, der Personalmangel überschattet alles.

Erding – Das Wort „positiv“ hat man in den Bilanzen des Klinikums Erding lange nicht gelesen. Im Krankenhausausschuss war es nun soweit. „Die stationären Leistungen haben sich von Januar bis Dezember positiv im Vergleich zum Vorjahr entwickelt“, berichtete Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last.



Doch dieses „positiv“ ist mit Vorsicht zu genießen. Denn es bezieht sich nur auf die Entwicklung des milderen Corona-Jahrs 2022 im Vergleich zum deutlich herausfordernden Pandemiejahr 2021. Annähernd 14 500 Patienten wurden an den Standorten Erding und Dorfen stationär aufgenommen. Das sind knapp neun Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings lag dieser Wert fast 20 Prozent unter dem Plan.



„Ja, wir hatten ein deutlich besseres Ergebnis erwartet, als wir im Spätsommer 2021 den Wirtschaftsplan für 2022 aufgestellt haben“, räumte Last ein. Man sei davon ausgegangen, dass das Virus den Krankenhausbetrieb weniger stark tangieren würde. „Und dann kam noch hinzu, dass wir ab April keine Ausfallpauschalen für freigehaltene Betten und OP-Kapazitäten mehr bekommen haben“, so der Klinikchef weiter. Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) sekundierte: „Wir hatten erwartet, dass die Corona-Impfungen die Pandemie in den Hintergrund drängen.“ Stattdessen habe man bis weit in den Herbst vergangenen Jahres hinein nur eingeschränkt arbeiten können, insbesondere die lukrativen elektiven Eingriffe hätten immer wieder verschoben werden müssen.



Beide betonten aber auch, „dass das vierte Quartal recht erfolgreich war und unerwartet hohe Erlöse erbracht hat“, so Bayerstorfer, „und 2023 sehr gut begonnen hat“, ergänzte Last. Bisher liege man neun Prozent über dem Vorjahresergebnis. Für eine Entwarnung sei es aber noch „deutlich zu früh“.



Wohl auch deswegen: Als größter limitierender Faktor erweist sich der hohe Krankenstand beim Personal. Seinetwegen mussten und müssen Betten gesperrt oder ganze Stationen abgemeldet werden.



„Hat sich das mittlerweile gebessert?“, wollte Wolfgang Reiter (ÖDP) wissen. „Leider nein, der Krankenstand ist unverändert hoch“, antwortete Last. Daraufhin erkundigte sich Martin Huber (AfD): „Liegt das an der permanenten Überlastung des Personals, hat der Zustand also auch psychische Gründe, weil die Leute nicht mehr können?“ Last meinte, er kenne die Diagnosen wegen des Datenschutzes nicht. „Ich kann es nur vermuten. Und ich vermute, dass Sie richtig vermuten.“



Daraufhin gab Bayerstorfer der Personalratsvorsitzenden, die auf der Zuhörertribüne saß, das Wort. Sonja Panhofer erklärte: „Der Personalmangel ist das generelle und strukturelle Problem aller Kliniken zurzeit.“ Es gebe „so viele offene Stellen“. Und unter den Kliniken finde ein „aggressiver Abwerbewettbewerb“ statt. Auch in Erding hängen entsprechende Plakate der Ebersberger Kreisklinik. „Die Belastung ist in der Pandemie insgesamt deutlich gestiegen“, führte Panhofer weiter aus. „Corona war wie ein Brennglas, das die seit langem bestehenden Problem hat offensichtlich werden lassen.“ Man habe immer gedacht, „das schaffen wir noch, da kriegen wir noch die Kurve“. Die Realität zeigt, dass viele nun aus der Kurve geflogen sind.



Trotz horrenden Defizits von zuletzt 15 Millionen Euro investiert der Landkreis weiter in sein Klinikum. Der Ausschuss bewilligte knapp 100 000 Euro für ein mobiles Monitoring für die Kardiologie – speziell für die Herzinfarktbehandlung – sowie die Geburtshilfe. Ärztlicher Direktor PD Dr. Lorenz Bott-Flügel erklärte, nur so könne man Patienten außerhalb der Notaufnahme und der Intensivstation gut überwachen. Zudem habe man eine telemedizinische Einrichtung. „Die brauchen wir auch dann, wenn wir bei der Klinikreform nicht durchfallen wollen, weil wir die Notfallstufe 2 nicht erreichen.“



Auf Vorschlag von kaufmännischem Direktor Jan Güssow wird für 56 000 Euro ein Gynäkologie-OP-Turm angeschafft, um Endometriekarzinome in der Gebärmutterschleimhaut früher und besser zu erkennen. 50 Fälle wurden voriges Jahr in Erding behandelt. ham