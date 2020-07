Klinikum: Pflegekraft mit Corona infiziert

Im Klinikum Erding ist eine Pflegekraft positiv getestet worden. Das Ergebnis lag so schnell vor, dass vieles dafür spricht, dass es zu keinen weiteren Infektionen gekommen ist. Dennoch wurde eine Station vorsorglich geschlossen und Pfleger sowie Patienten getestet.

Erding – Ärzte und Pfleger, die täglich direkt an Patienten arbeiten, sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, sich dem Corona-Virus zu infizieren. Eine Pflegekraft wurde nun positiv getestet, zeigt bislang aber keine Symptome. Die Person dürfte sich im Urlaub angesteckt haben. Das Landratsamt bestätigte entsprechende Informationen unserer Zeitung.

Das hat Folgen für die gesamte Station. Es wurden sofort Maßnahmen eingeleitet, um eine Ausbreitung der Lungenkrankheit wie zuletzt vor einer Woche am Klinikum Freising mit einem Todesfall zu verhindern.

Sprecherin Daniela Fritzen berichtet, dass die Station bis zum Vorliegen aller Testergebnisse von Patienten und Personal geschlossen bleibe und als Isolierstation geführt werde. Neue Patienten würden nicht aufgenommen. „Sollten sich keine Infektketten gebildet haben, können Patienten, die nicht als unmittelbare Kontaktpersonen gelten, wieder entlassen werden“, so Fritzen. Als Kontaktpersonen der ersten Kategorie wurden zwei Mitarbeiter und fünf Patienten ermittelt. Erstere befinden sich in häuslicher Isolation, die Patienten bleiben in der Klinik.

Immerhin: Zwei positive Nachrichten gibt es. Infektionen außerhalb der Station sind nicht bekannt. „Da das Klinikum Teams und Stationen nach wie vor so getrennt wie möglich hält, sind die übrigen Bereiche hiervon nicht betroffen. Dort kann also wie gewohnt verfahren werden“, berichtet die Sprecherin. Und: Bislang sind im Umfeld der Station alle Tests negativ ausgefallen. Es liegen aber noch nicht alle Ergebnisse vor. „So lange gibt es keine neuen Aufnahmen oder Entlassungen auf dieser Station.“ Das Mitarbeiterteam wird laut Fritzen nicht ausgetauscht, um weitere Kontakte zu vermeiden.

Drei neue Infektionen - alle aus Erding

Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt drei neue Covid-19-Infektionen, alle drei aus Erding. Die Gesamtzahl steigt damit auf 684, die Sieben-Tage-Inzidenz auf 4,3 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Die Zahl der Genesenen blieb gestern konstant. Als akut infiziert gelten somit 19 Personen.

An der Screeningstelle wurden am Mittwoch 37 Abstriche genommen, in Summe sind es seit März 6807 Tests. Im Klinikum muss weiter kein Covid-19-Patient behandelt werden.

Landrat Martin Bayerstorfer hält trotz moderater Fallzahlen an der Screeningstelle fest. Nur sie sei geeignet, größere Gruppen zu testen, etwa Schulklassen, Kita-Gruppen oder ganze Firmen-Belegschaften. ham