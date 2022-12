Pflegeschüler wollen besser behandelt werden

Von: Hans Moritz

Teilen

Pflege ist anstrengend und entbehrungsreich. Umso wichtiger ist, vor allem die Berufsanfänger gut einzubinden. © Bodo Schackow/dpa

Der Personalmangel beeinträchtigt nicht nur die klinische Versorgung, er treibt auch das Defizit der Krankenhäuser in die Höhe. Umso wichtiger ist es, neue Pflegekräfte zu gewinnen – und die dann auch im Haus zu halten.

Erding - Dass das gar nicht so einfach ist, zeigt die Lage am Klinikum Erding. Mit der Eröffnung des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe 2018 hat der Landkreis einen großen Schritt getan, um neue Pfleger auszubilden. Doch weniger als die Hälfte bleibt danach am Klinikum. Dieser Wert soll gesteigert werden. Den Weg dorthin skizzierte im Krankenhausausschuss der Leiter der Pflegeschule, Michael Gügel. Er betonte, „dass die Übernahmequote von 45 Prozent an sich gut ist, zumal sie davor nur bei 25 Prozent gelegen hat“. Dennoch könnten es mehr sein.



Eine Befragung der Pflegeschüler, so Gügel weiter, habe ergeben, dass bei der Praxisanleitung eine „sehr hohe Zufriedenheit“ herrsche. Allerdings musste er einräumen, „dass gleichzeitig eine sehr hohe Unzufriedenheit mit den Bedingungen und dem Umgang auf Station herrscht“. Und diese Phase mache immerhin 90 Prozent der praktischen Ausbildung aus.



Schule und Klinik sind jedenfalls alarmiert – und wollen gegensteuern. Gügel stellte dazu ein Maßnahmenpaket vor. So soll es einen Workshop für Führungskräfte geben, damit diese ihrer Vorbildfunktion in Bezug auf die Haltung gegenüber Azubis besser gerecht werden.



Gügel will zudem Multiplikatoren ausbilden, die dafür sorgen, dass die Arbeit auf Station ohne unmittelbare Anleitung in erster Line dem Lern- und Kompetenzzuwachs gewidmet wird, „und die Schüler nicht als Lückenfüller und Handlanger benutzt werden“, so die drastischen Worte des Schulleiters. Es müsse insgesamt das Ziel sein, „die Wertschätzung und Unterstützung für Auszubildende auf Station zu erhöhen“, forderte Gügel.



Ein Problem sei auch die neue generalisierte Ausbildung in der Pflege. Gügel möchte mehr Informationen bereitstellen, um Vorbehalte abzubauen. Er sei überzeugt, all das seien Maßnahmen, die ohne großen (Finanz-)Aufwand umsetzbar seien.



Nicht ganz so trivial ist die Erfüllung der Forderung, auch nach der Ausbildung eine bezahlbare Wohnung zu finden. Laut Gügel ist auch das für einige Absolventen ein Grund, die Region zu verlassen. „Diese Frage muss aber die Politik beantworten.“ Leistbar seien Mieten bis zu 800 Euro. Sein Credo: „Jeder trägt Verantwortung für eine gute Ausbildung.“



Martin Huber (AfD) meinte, die Arbeitsbedingungen seien ein entscheidender Faktor. So müssten etwa Urlaube auch nach Wunsch genommen werden können, was Gügel bejahte. Thomas Bauer (CSU) sagte, die Unzufriedenheit müsse zu denken geben. Die Quote sei in Ordnung, „wir bilden auch für andere aus, etwa Heime. Sosa Balderanou (CSU) fragte: „Gibt es eine Anlaufstelle für die jungen Leute?“ Gügel verwies auf Klassen- und Vertrauenslehrer. ham