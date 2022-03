Kolping-Aktion: Ausbildung dank Briefmarken

Von: Gabi Zierz

Teilen

Freude am Helfen hat Helga Geißler von der Kolpingsfamilie Erding. © privat

Erding - Mehr als eine Tonne Briefmarken hat die Kolpingsfamilie Erding in den vergangenen 20 Jahren gesammelt - und damit geholfen, Gutes zu tun.

Wie man mit einem kleinen Stück Papier große Hilfe leisten kann, stellt die Kolpingsfamilie Erding seit mehr als 20 Jahren unter Beweis. So lange schon sammelt sie Briefmarken für einen guten Zweck. Gefragt sind abgestempelte Marken aus der täglichen Post, aber auch sortierte Sammelalben.

„In diesen zwei Jahrzehnten konnten schon weit über eine Tonne Briefmarken und Alben nach Köln geschickt werden“, berichtet Organisatorin Helga Geißler. Besonders in den vergangenen beiden Jahren, als während der Lockdowns viele zuhause in ihren Dachböden oder Kellern gestöbert haben, „wurden uns viele Briefmarkensammlungen überlassen“.

Die Briefmarken verkauft Kolping International in Kilopaketen an Händler. Die Erlöse fließen in weltweite Bildungsmaßnahmen. In Afrika, Asien oder Lateinamerika kostet eine Ausbildung weit weniger als hierzulande. Oft reichen 300 Euro, damit ein Jugendlicher einen Beruf erlernen und den Weg in feste Arbeit finden kann.

Wer also Briefmarken jeglicher Art abgeben möchte, meldet sich bei Geißler, Tel. (01 71) 4 98 00 37.