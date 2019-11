Herausforderer Schreiner hat Chance vertan

Beim Krach um den A94-Lärm springt Landratskandidat Hans Schreiner zu spät auf den Zug auf. Und die SPD trifft die schon seit Jahren erforderliche Verjüngung auf einmal besonders hart, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Kein Thema beschäftigt den Landkreis derzeit so sehr wie der Lärm, der von der Isentalautobahn ausgeht. Die Situation der örtlichen CSU ist dabei wenig komfortabel. Schließlich waren es maßgeblich die Verkehrsminister ihrer Partei, die die A 94 brachial durchgesetzt haben. So falsch es ist, dafür nun die CSU-Kommunalpolitik verantwortlich zu machen, so verwunderlich ist es, dass sich Hans Schreiner, Landratskandidat von Freien Wählern, Grünen und SPD, erst jetzt des Themas annimmt.

Es wäre seines, hätte er sich gleich zu Beginn an die Spitze des Protests gesetzt. Diesen Platz hat nun die CSU selbst eingenommen, die beweist, dass es möglich ist, erst ein Großprojekt durchzudrücken, um dann genauso vehement die Folgen zu bekämpfen. Verwunderlich ist auch, warum die FW im Landtag so schweigsam sind, zumal die an der Regierung sind.

Irgendwann ging es nicht mehr: Jahrelang hat die Erdinger SPD einen nachhaltigen Verjüngungsprozess verpasst. Jetzt hören vier von fünf langjährigen Stadträten auf. Damit wird der künftigen SPD-Fraktion – sofern sie die Mindeststärke im Abwärtssog der Partei überhaupt erreicht – jegliche Erfahrung fehlen.

Auf Platz 1 setzen die Genossen noch dazu einen OB-Kandidaten, der wie Erding-Jetzt-Spitzenkandidat Thomas Schmidbauer über null kommunalpolitische Erfahrung verfügt. Wenn man daraus etwas Positives ziehen kann, dann den Versuch, sich langfristig neu aufzustellen. Das heißt aber auch: viele harte Jahre Geduld.