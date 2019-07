Kommentar: Eine Behörde wird zur Belastung

Es soll Nächte geben, in denen Landrat Martin Bayerstorfer schweißgebadet aufwacht, weil er – wieder mal – von der Regierung von Oberbayern geträumt hat. Diese Behörde zwischen Kommunen und Staat sorgt seit Monaten für Verdruss – teils wegen der Rechtslage, teils wegen eigenwilliger Auslegung, teils aber auch schlicht aufgrund von Schlamperei. Unser Kommentar zum Wochenende

Der jüngste Fall: In die Flüchtlingsunterkunft in Oberding wurden ein Serienstraftäter und ein der Vergewaltigung beschuldigter Asylbewerber untergebracht, ohne die lokalen Behörden zu informieren. Wie kann es sein, dass man das bei einem derart gravierenden Vorgang einfach vergisst?

Die Regierung wollte es vor einem Jahr verbieten, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Erreichen der Volljährigkeit aus den Jugendhilfeeinrichtungen in Asylbewerberheime umziehen. Sie sollten sich selbst auf dem freien Markt ein Dach über dem Kopf suchen. Die Folge wäre reihenweise Obdachlosigkeit auf dem Rücken der Gemeinden gewesen. Die Behörde ruderte erst nach massivem Protest Bayerstorfers und von OB Max Gotz zurück.

An der Asylunterkunft Lindum ließ die Regierung kurzerhand den Spielplatz abbauen und schaffte es dann nicht, ein paar neue Geräte aufzustellen. Ist das eine zu große Herausforderung für eine Behörde, die Straßen, Schienenwege und andere Großprojekte genehmigt?

Für die Anerkennung ausländischer Pflegeexamina braucht die Bezirksregierung mehrere Monate. Nur ein paar Kilometer weiter, in Niederbayern, schafft man das in deutlich kürzerer Zeit. Die Folge: Dringend gebrauchte Pfleger aus Erding wandern in Richtung Landshut ab, weil sie hier von den Behörden blockiert werden.

Bei der Erdinger Nordumfahrung warten 1700 Personen und Institutionen auf Antworten auf ihre 5000 vor vier Jahren (!) verfassten Protestnoten gegen die Trasse. Sie werden auch keine bekommen. Denn mitten im Verfahren ändert die Regierung ihre Linie und verlangt vom Straßenbauamt, möglichst viele Änderungswünsche einzuarbeiten, um die Pläne zu anzupassen. Danach geht alles von vorne los.

Und dann sind da noch die Turnhallen des Anne-Frank-Gymnasiums. Zuschüsse soll es erst geben, wenn erwiesen ist, dass es eines Neubaus bedarf. Als ob der Landkreis aus Jux und Dollerei ein solches Millionenprojekt stemmen würde. Tatsache ist, die Dreifachhalle ist Bestandteil einer dringenden Erweiterung des Gymnasiums.

Die Regierung von Oberbayern entwickelt sich für Erding zur Behörde der Belastung. Das wiegt umso schwerer, als ihre Präsidentin Maria Els aus dem Landkreis kommt. Es geht nicht, darum bevorteilt zu werden, aber der geballte Ärger sollte ihr zu denken geben.

