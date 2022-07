Kommentar: Corona ist ab sofort Privatsache

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

„Ich bin dann mal weg.“ Das ist aktuell die Haltung des Bundes in der Corona-Pandemie. Momentan kann er sich das leisten. Eine Zukunftsstrategie ist es dennoch nicht - unser Kommentar zum Wochenende.

Corona ist seit dem gestrigen Freitag keine politische Sache mehr, der Bund hat sich nahezu komplett vom Pandemie-Management verabschiedet. Dass Berlin diesen Schritt ausgerechnet unter einem Gesundheitsminister Karl Lauterbach tut, der von Anfang an einer der lautesten Mahner auftrat und um knackige Weltuntergangsszenarien nie verlegen war.



Wenn Schnelltests in Apotheken & Co. jetzt kostenpflichtig sind, werden sie – wie im Herbst 2021 – kaum noch in Anspruch genommen. Wer auf Nummer sichergehen will, kann sich nach wie vor einen Antigen-Test im Discounter holen.



Schlimmer ist das Schludern bei den Screeningstellen, zu denen der Bund gar keine Regelung fand, sodass der Freistaat in die Bresche springen musste. Hätten die Landkreise die Screeningstellen geschlossen, beziehungsweise mangels Zuständigkeit schließen müssen, hätte die öffentliche Gesundheit jegliche Kontrolle über die Pandemie verloren. Denn die Screeningstellen sind nicht nur die Einrichtungen, in denen eine Ansteckung zuverlässig und amtlich festgestellt wird. Sie ermöglichen mit ihren Daten auch erst, einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu bekommen. Das wäre alles weggebrochen.



Corona ist seit dem gestrigen Freitag also primär eine private Angelegenheit. Aktuell ist das nicht schlimm, weil Omikron-Variante und ihre Subtypen zwar unverändert für hohe Infektionszahlen sorgen, die Kliniken aber nicht überlaufen.



Der staatliche Rückzug birgt auch Risiken. Wenn im Herbst SarsCoV2 wieder gefährlicher werden sollte, fehlt die Abwehr-Infrastruktur. Am Ende der Kette stehen die Kliniken. Während sich die Gesellschaft erholt hat, sind sie davon leider weit entfernt. Und: Wird man dann wieder die Kinder büßen lassen – und die Schulen als Erstes schließen? Wenn schon die Pandemie Privatsache ist, Bildung darf es nicht noch einmal werden.

ham