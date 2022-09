Kommentar: Corona - Mit dem Virus leben lernen

Das Herbstfest war der erste große Stresstest der neuen Realität

Das Erdinger Herbstfest ist, pandemisch betrachtet, nicht ohne Folgen geblieben. Und dennoch war es richtig, das Volksfest nicht abzusagen. Daran werden wir uns gewöhnen müssen, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Wochenend-Kommentar.

Seit Monaten bescheiden uns Politik und Medizin, dass wir lernen müssen, mit dem Corona-Virus zu leben. Was das im Alltag heißt, war nach dem Erdinger Herbstfest zu beobachten: Die Inzidenz schoss in die Höhe, mit einem Wert von fast 600 infizierte sich der Landkreis in die bundesweiten Top Five.



Welche Schlüsse soll man daraus ziehen? Hoffentlich nicht den, dass Großveranstaltungen in pandemischen Zeiten vielleicht doch nicht das Richtige sind. Ja, die jeden Tag mehr als hundert neu gemeldeten Ansteckungen bedeuten für alle Betroffenen nervtötende Isolation und auch einen ordentlichen volkswirtschaftlichen Schaden, wenn Menschen nicht zur Arbeit gehen können. Es ist auch nicht auszuschließen, dass einige der Herbstfestbesucher noch schwer erkranken. Dieses Risiko müssen vor allem die nach wie vor 30 Prozent Ungeimpften in Kauf nehmen.



Und doch war es die richtige Entscheidung, das Herbstfest abzuhalten. Endlich wieder Gesellschaft, endlich wieder Fröhlichkeit, endlich wieder Tradition. Man kann sagen: Das war’s wert.



Corona wird uns noch eine Zeit begleiten. Auch deshalb sollten wir zur Normalität zurückkehren. Das gilt umso mehr, als sich die Menschen wirksam schützen können. Impfen und Boostern bleibt der Schlüssel, um das Virus im Zaum zu halten. Umso wichtiger ist es jetzt, sich auch den angepassten Omikron-Impfstoff als zweite Auffrischung spritzen zu lassen. Ein voller Impfschutz und eine durchgemachte Infektion sind nach Stand der Wissenschaft die beste Versicherung gegen einen schweren Verlauf.



Nicht vergessen sollten wir die Mitmenschen, für die Covid immer noch eine erhebliche Bedrohung darstellt – chronisch Kranke, Transplantierte und Patienten mit unterdrücktem Immunsystem. Nicht zuletzt ihnen zuliebe sollten wir uns regelmäßig testen und vielleicht sogar im Herbst und Winter in vollen Räumen wieder die Maske aufsetzen – gerne ohne staatlichen Zwang.



Dann dürfte Corona beherrschbar bleiben, wir müssen unsere wiedergewonnene Freiheit nicht wieder zurückgeben und können auch künftig die Feste feiern, die wir so lange vermisst haben.

