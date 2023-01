Kommentar: Integration von Flüchtlingen braucht Platz - und der fehlt

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Die Zuwanderung liegt auf einem neuen Rekordniveau. Bei aller Hilfsbereitschaft: Es kann nicht ewig so weitergehen, will man die Bevölkerung mitnehmen, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

„Wir können nicht alle aufnehmen.“ Diesen Satz hat der Münchner Kardinal Reinhard Marx in der ersten Flüchtlingswelle vor sechs Jahren gesprochen. Leider gewinnt er wieder an Gültigkeit. Über 2600 Flüchtlinge leben aktuell im Erdinger Land, gut 1000 mehr als in der ersten Welle. Und pro Woche treffen 45 neue ein. Bemerkenswert daran ist, dass das in der Öffentlichkeit kaum noch auffällt, Migration ist Alltag geworden. Das Erfreuliche: Die Bürger sehen die Not und lassen sich von rechten Populisten nicht aufwiegeln.



Doch ungeachtet dessen spitzt sich die Lage zu: Erding erfüllt, wie am Freitag berichtet, seine Quote nicht – weder aus Boshaftigkeit noch aus politischen Gründen. Sondern weil schlicht keine freien Unterkünfte mehr vorhanden sind. Jetzt weitere Turnhallen in Notlager zu verwandeln, ist nicht die Lösung. Der Zuzug muss den Menschen hier immer erklärbar bleiben, sonst entsteht politischer Zündstoff. Und nicht immer wird die Vermittlung so bravourös und diplomatisch gelingen wie bei Bürgermeister Georg Nagler in Eichenried.



Die Leistungsfähigkeit der Kommunen ist begrenzt. Deswegen muss auch in Deutschland wieder die (unangenehme) Debatte einsetzen, den Zuzug zu begrenzen. Dass die Menschen aus Afghanistan fliehen, ist nach der Rückeroberung der Macht durch die Taliban verständlich. Aber es ist schon starker Tobak, dass die Türkei zu einem der Hauptherkunftsländer geworden ist – ein Nato-Partner! Doch den will Berlin nicht antasten. Mit dem Flüchtlingsdeal von Merkel und Erdogan hat sich Deutschland erpressbar gemacht. Umso wichtiger sind schnelle Verfahren –auch damit die, die hier bleiben dürfen, schnell(er) in Gesellschaft und Arbeitsmarkt integriert werden können. ham