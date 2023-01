Kommentar: Digitalisierung - Der Bürger ist der Dumme

Warum die Grundsteuererklärung ein Skandal ist – und leider kein Einzelfall

Bei der Digitalisierung ist Deutschland Entwicklungsland - mit völlig überflüssigen Folgen für die Bürger. Ein besonders drastisches Beispiel: die Grundsteuererklärung. Ein Skandal, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

18 Tage lang haben, von diesem Samstag an gerechnet, Immobilienbesitzer noch Zeit, ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Die örtlichen Finanzämter haben alles getan, um es ihnen möglichst einfach zu machen. Schrecklich kompliziert bleibt sie dennoch. Umso verwunderlicher ist, dass der Aufruhr um diese Pflicht nicht größer ausfällt. Die Grundsteuererklärung ist ein Skandal. Und an dem ändert sich nichts, nur weil der Bund die Frist bis Ende Januar verlängert hat.



Denn dem Bürger werden Daten abverlangt, über die Vater Staat längst verfügt. Er kriegt es nur nicht auf die Kette, diese zusammenzuführen. Die Grundsteuererklärung ist ein trauriges Beispiel für den Stand der Digitalisierung in diesem Land – und das nach drei Jahren Pandemie, die eine historische Chance geboten hat, hier endlich aufzuholen.



Worum geht es in der Grundsteuererklärung? Um Grundstücksgrößen, das Maß der wohnlichen oder gewerblichen Nutzung, umbauten Raum, Nutzungsarten, Parkflächen, Bodenrichtwerte, Flur- und Gemarkungsgrenzen.



Aber müssten die nicht längst vorliegen, etwa als Basis jeder Baugenehmigung? Natürlich, in Katasterämtern, Bau- und Finanzbehörden und Einwohnermeldeämtern. Das Problem: Hier greifen drei behördliche Ebenen ineinander: Bund, Länder und Kommunen.



Und sie sind offensichtlich nicht in der Lage, all diese Daten zu vereinen und zu digitalisieren. Dann würde ein simples Computerprogramm genügen, und der Bund könnte seiner Verpflichtung aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018 nachkommen, die Grundsteuer neu zu berechnen. Stattdessen wird der Bürger zum Büttel gemacht. Und das in großem Stil, immerhin ist in der Republik von 36 Millionen Grundstücken die Rede. Im Schnitt kommt auf zwei Bürger eine Immobilie.



Der Deutsche Beamtenbund hat im November 2022 nicht von mangelhafter Digitalisierung gesprochen, sondern gar von Anti-Digitalisierung. Beispiele gibt es viele weitere: Noch immer müssen Bürger wegen zu vieler Anliegen persönlich in Rathaus oder Landratsamt vorsprechen.



An den Schulen ist die Digitalisierung zwar vorangeschritten. Doch der Fernunterricht wurde schon wieder eingestampft. Dabei wäre es so einfach, kranke Schüler von zu Hause an den Schulstunden teilhaben zu lassen. Die Träger, vor allem Gemeinden und Landkreise, haben während der Pandemie Millionen dafür ausgegeben.



In der Justiz, auch in Erding, wurde das Projekt Digitale Akte während Corona vielerorts gestoppt – weil die Steuereinnahmen zurückgingen. Das führt dazu, dass täglich kiloweise Akten zwischen den Gerichten hin- und hergefahren werden.



Das ist nicht nur zeitraubend, sondern auch ökologisch fragwürdig und zum Himmel schreiend, wenn man in Zeiten dramatischen Kräftemangels mal gegenrechnen würde, wie viel Ressourcen man mit einer optimalen Digitalisierung einsparen könnte – und diese Arbeitnehmer sinnvoller beschäftigen würde. ham