Kommentar: Unerträglicher Judenhass

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Das grob antisemitische Hetzblatt, das in Erding kursiert, darf niemand kalt lassen. Besonders schlimm ist, dass eine Quelle des neuerlichen Judenhasses auf die militante Impfgegner-Szene zurückzuführen ist, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Man könnte es sich schönreden: Die Kripo hält es für möglich, dass das diese Woche auch in Erding aufgetauchte Hetz-Pamphlet gegen unsere jüdischen Mitbürger gar nicht von hier stammt. Und antisemitische Vorfälle hat es in den vergangenen Jahren im Landkreis nur sehr vereinzelt gegeben.



Doch zu Schönfärberei besteht kein Anlass. Jeder Vorfall ist einer zu viel. Und: Im vergangenen Jahr hat es mehr Ermittlungen in diese Richtung gegeben als in den Jahren zuvor – wegen Körperverletzung, Volksverhetzung und Sachbeschädigung. Das heißt: Auch in Erding müssen Juden um ihre Sicherheit fürchten, und das „nur“, weil sie eben Juden sind. Das ist unerträglich und verabscheuungswürdig.



Der offene Brief, der mehrere Bürger hier erreicht hat, muss von einem Geisteskranken, von einem politisch völlig Irren verfasst worden sein. Aber auch das darf keine Ausrede sein. Das Schmähpapier zeigt, dass in unserem Land der Aufruf zu einem weiteren Genozid in Umlauf ist.



Dramatisch ist, dass es eine Verbindung der militanten Impfgegner zu antisemitischen Störungen gibt. Es ist ein Muster, das wir nach der Hitler-Diktatur für überwunden glaubten: Eine Gruppe, eine Religion wird für eine internationale Notlage, die Pandemie, verantwortlich gemacht. Davon zeugt auch der gelbe Stern mit der Aufschrift „Ungeimpft“. Perfide, dass rechtsextreme Gegner des Staates und der Corona-Politik in die Opferrolle schlüpfen und dabei ausgerechnet Bezug nehmen zum Judentum – was für eine kranke Verdrehung der Geschichte.

ham