Kommentar: Klimaschutz: Wir lernen nur über den Preis

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Die Energiekrise erreicht Erding. Die einschneidenden Maßnahmen der Stadt Erding sind nötig, nicht nur wegen der Preisexplosion, sondern auch, um beim Klimaschutz weiterzukommen. Unser Kommentar zum Wochenende.

Auch wenn die Gas- und Stromrechnungen mit drastischen Nachzahlungen noch auf sich warten lassen, werden die Erdinger die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bald auch vor der eigenen Haustür zu spüren bekommen. In der Stadt wird es dunkler und kühler. Viele Beleuchtungen erlöschen, die Stadt dreht den Warmwasserhahn fast komplett ab.



Mit dem an Dienstag beschlossenen Maßnahmenpaket geht Erding weiter als viele andere Kommunen. Im Städtetag, in dem sich OB Max Gotz so gerne engagiert, wird man genau schauen, was sich in der Herzogstadt tut, die zudem Vorbild für andere Landkreisgemeinden sein dürfte.



Das Energiespar-Bündel wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Es ist noch nicht lange her, da wollte Erding die Eigentümer der Häuser in der Innenstadt bei einem einzigartigen Beleuchtungskonzept mit indirekter Bestrahlung der Fassaden möglichst zahlreich mitnehmen. Jetzt ist auch mit der Illumination des Rathauses (vorerst) Schluss.



Und auch der sicher noch stark in die Kritik geratende Beschluss, dass Sportler nicht mehr warm duschen können, wäre bis vor Kurzem undenkbar gewesen. Man konnte es sich ja leisten.



Dennoch sind all diese Maßnahmen leider notwendig. Es ist die bittere Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der brutale Kriegstreiber Putin Energiewende und mehr Klimaschutz auf einmal mit einer unglaublichen Geschwindigkeit voranbringt. Machen wir uns nichts vor: Ohne den Krieg und die explodierenden Energiepreise wäre weiterhin (fast) nichts passiert. Und das, obwohl dieser Sommer ein weiterer Beleg für die Erderwärmung ist. Es zeigt sich, dass Klimaschutz in einer satten Gesellschaft offensichtlich nur über den Preis geht. Entscheidend ist nun, denjenigen zu helfen, die die demnächst eintrudelnden Rechnungen überfordern. Auch im Landkreis werden das hunderte Haushalte sein.



Es ist doppelt unverständlich, dass nach einer aktuellen Umfrage 39 Prozent der Deutschen dafür sind, die Pipeline Nord Stream 2 doch in Betrieb zu nehmen, damit nur ja der Geldbeutel geschont wird. Jeder Fünfte würde auch die Sanktionen gegen Kriegstreiber Russland abschwächen. Um Himmelswillen! Das würde Putin nur in die Hände spielen und den Klimawandel weiter buchstäblich anheizen. Die Gefahr, dass Europa in einen internationalen Krieg gezerrt würde, würde zunehmen.



Seien wir ehrlich: Unser Wohlstand als Exportnation beruhte seit Jahren vor allem auf dem Billig-Gas der Russen – und das auf dem Rücken anderer Länder. Der Erfolg hat uns erblinden lassen. Die Energiekrise zwingt uns, den Wirtschaftsstandort Deutschland neu aufzustellen – nachhaltiger. Aber das kostet.

