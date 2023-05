Kommentar: Reformiert den verkaufsoffenen Sonntag!

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Peter Bauersachs

Die verkaufsoffenen Sonntag haben ihre Magnetwirkung ziemlich eingebüßt. So sollte man in Erding nicht weitermachen, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Beim verkaufsoffenen Sonntag ist irgendwie die Luft raus – mit Ausnahme vielleicht des Kirta-Marktes, den die Erdinger Trachtler zu einem farbenfrohen Erlebnis im Herbst machen. Vergangenen Sonntag war es ein knappes Dutzend geparkter Bulldog-Oldtimer, die den Rahmen bildeten, sodass die Regierung von Oberbayern die sonntägliche Öffnung genehmigen konnte. Die Besucher stießen dann auf eine Budengasse, die so löchrig war wie Schweizer Käse. Ähnlich sah es beim Streetfood-Markt vor ein paar Wochen aus.



Einen Vorwurf kann man den Verantwortlichen nicht machen. Corona ist offensichtlich recht vernichtend durch die Branche der Fieranten gestürmt, die Stadt könnte deutlich mehr Anbieter hereinlassen. Doch deren Zahl ist geschrumpft. Dem kleinen Ardeo-Vorstand ist nicht zuzumuten, ständig den Partyclown zu spielen, der ein Rahmenprogramm auf die Beine stellt.



Kritische Fragen seien gestattet: Sind vier verkaufsoffene Sonntage zu viel? Wäre weniger nicht mehr – auch bei der Platzierung der Stände? Wäre es sinnvoller, die Sonntagsöffnung mit Publikumsmagneten wie Altstadt- oder Herbstfest, Stadtlauf oder Triathlon zu koppeln?



Die Sonderöffnung soll ein Zuckerl für die Einzelhändler sein – darum sind vor allem sie gefordert, für ein Einkaufserlebnis zu sorgen. Einfach Tür aufsperren, ist zu wenig. Schon die Gewerbetage haben gezeigt: Das Engagement über den eigenen Betrieb hinaus ist eher mau. Das kann man auch so übersetzen: Haben wir nicht nötig. Auch wenn das in diesen Zeiten verwunderlich klingt. Wenn das aber so ist, können Stadt und Ardeo ihr Engagement herunterfahren.

